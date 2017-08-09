Річна інфляція в Україні перевищила 16%

З початку року ціни зросли на 8,1%

Річна інфляція в серпні (порівняно з серпнем 2016 року) в Україні прискорилася до 16,2% після 15,9%, які були зафіксовані минулого місяця.

Порівняно з липнем 2017 року було зафіксовано зниження споживчих цін на 0,1%, а з початку року ціни зросли на 8,1%, інформує "LB.ua" з посиланням на Державну службу статистики.

На споживчому ринку в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,6%. Найбільше - на 21,5% - подешевшали овочі. На 0,4-5,7% знизилися ціни на фрукти, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби. Водночас суттєво - на 18,0% - подорожчали яйця, на 1,1-4,0% - сало, м'ясо та м'ясопродукти, молоко та молокопродукти, рис, хліб, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%, що в першу чергу пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,5%. Одяг і взуття подешевшали на 2,4%, зокрема взуття - на 3,1%, одяг - на 1,8%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,3% відбулося в першу чергу за рахунок підвищення тарифів на водопостачання на 1,7%, каналізацію - на 1,6%. Підвищення цін на транспорт загалом на 0,8% в основному зумовлене подорожчанням перевезень автодорожнім транспортом на 1,6%, а також палива і масел - на 0,5%.

Нагадаємо, що річна інфляція в липні (порівняно з липнем 2016 року) прискорилася до 15,9% після 15,6%, які були зафіксовані в червні.