Річний план приватизації виконано на 20%, - Фонд держмайна
Оренда держмайна принесла 1,052 млрд грн з річним планом 1,6 млрд грн, - повідомив виконувач обов'язків голови Фонду держмайна Віталій Трубаров, загалом ФДМ перерахував у держбюджет 5,346 млрд грн, що майже удвічі більше, ніж 2016 року.
Дивідендів сплачено в розмірі 917,333 тис. грн.
За словами Трубарова, надходження від приватизації виявилися найбільшими з 2012 року.
Надходження в державний бюджет України від приватизації за підсумками 2016 року склали 188,9 млн грн з планом 17 млрд.
У держбюджеті-2018 передбачено надходження від приватизації в розмірі 22 млрд гривень.
Нагадаємо, 11 жовтня Фонд держмайна України затвердив терміни продажу пакетів акцій ряду підприємств, в тому числі Одеського припортового заводу, Донбасенерго, Одесаобленерго і Сумиобленерго.
Як відомо, Южненський міський суд Одеської області задовольнив клопотання Ostchem про визнання та надання дозволу на примусове виконання в Україні часткового арбітражного рішення Стокгольмського арбітражу у справі про стягнення з ОПЗ на користь Ostchem 193,26 млн доларів основного боргу і 57,98 млн доларів нарахованої пені.
Цей вердикт потім підтвердив Апеляційний суд Одеської області.
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