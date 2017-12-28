Річний план приватизації виконано на 20%, - Фонд держмайна

При цьому надходження виявилися найбільшими з 2012 року

Надходження в державний бюджет України від приватизації державного майна у 2017 році склали 3,376 млрд грн (19,7% від плану в 17 млрд).

Оренда держмайна принесла 1,052 млрд грн з річним планом 1,6 млрд грн, - повідомив виконувач обов'язків голови Фонду держмайна Віталій Трубаров, загалом ФДМ перерахував у держбюджет 5,346 млрд грн, що майже удвічі більше, ніж 2016 року.

Дивідендів сплачено в розмірі 917,333 тис. грн.

За словами Трубарова, надходження від приватизації виявилися найбільшими з 2012 року.

Надходження в державний бюджет України від приватизації за підсумками 2016 року склали 188,9 млн грн з планом 17 млрд.

У держбюджеті-2018 передбачено надходження від приватизації в розмірі 22 млрд гривень.

Нагадаємо, 11 жовтня Фонд держмайна України затвердив терміни продажу пакетів акцій ряду підприємств, в тому числі Одеського припортового заводу, Донбасенерго, Одесаобленерго і Сумиобленерго.

Як відомо, Южненський міський суд Одеської області задовольнив клопотання Ostchem про визнання та надання дозволу на примусове виконання в Україні часткового арбітражного рішення Стокгольмського арбітражу у справі про стягнення з ОПЗ на користь Ostchem 193,26 млн доларів основного боргу і 57,98 млн доларів нарахованої пені.

Цей вердикт потім підтвердив Апеляційний суд Одеської області.