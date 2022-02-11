Рідкісне перше видання Конституції США продадуть на аукціоні

У грудні на аукціоні в Нью-Йорку продадуть надзвичайно рідкісне видання Конституції США. Аукціонний дім Sothebyʼs очікує, що ставки сягнуть $30 мільйонів.

Цей екземпляр виготовлений напередодні історичної Конституційної конвенції 1787 року. Це один із 13 оригінальних друкованих текстів американської Конституції, які збереглися. І однин із двох, які все ще перебувають у руках приватних колекціонерів. Другу приватну копію уже продали на аукціоні за рекордні $43,2 мільйона.

Інші 11 примірників зберігаються в інституційних та урядових колекціях Історичного товариства Пенсільванії, Державного архіву Нью-Джерсі та Бібліотеки Конгресу.

Близько 500 друкованих примірників остаточного тексту Конституції США роздали делегатам перед конституційним з’їздом, який відбувся у Філадельфії, штат Пенсільванія, у 1787 році. Протягом наступного року більшість штатів ратифікували документ. Конституція набула чинності 1789 року.