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Рік страхового стажу обійдеться українцям майже в 17 тис грн, - Мінсоцполітики

Після 2018 року вимога щодо мінімального страхового стажу щороку буде збільшуватись на 1 рік
Українці зможуть купити необмежену кількість страхового стажу для виходу на пенсію.
Рік страхового стажу обійдеться українцям майже в 17 тис грн, - Мінсоцполітики Фото: svetlovodsk.com

Про це розповів заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбір, інформує "Радіо Свобода".

За його словами, до ухвалення законопроекту про пенсійну реформу у ньому було обмеження про те, що можна докупити не більше ніж два роки стажу, але в остаточному варіанті це обмеження зняли.

"На сьогоднішній день мінімальний страховий внесок становить 704 гривні на місяць – це 22% відсотки від мінімальної зарплати в 3200 гривні, але для докупки стажу ця сума множиться на 2", – пояснив Шамбір і додав, що вартість купівлі одного року страхового стажу таким чином становитиме близько 17 тисяч гривень.

Також він зазначив, що мінімальний страховий стаж з 2018 року для виходу на пенсію у 60 років складе 25 років.

Після 2018 року вимога щодо мінімального страхового стажу щороку буде збільшуватись на 1 рік.

"Якщо людині 60 років і стаж становить 24 роки 9 місяців, наприклад, то людина може допрацювати необхідний період і вийти на пенсію в тому віці, коли людина допрацює цей стаж. Другий варіант: якщо людина не працює і їй не вистачає стажу в якійсь кількості, то його можна докупити – сплатити за ті періоди, коли не було внесків", – повідомив заступник міністра.

Нагадаємо, що 3-го жовтня Верховна Рада 288 голосами "за" ухвалила урядовий проект закону.

Однак фракції "Батьківщина" і "Опозиційний блок" збираються оскаржувати ухвалення урядового законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".

Відтак, із 1 жовтня прожитковий мінімум для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, становитиме 1 452 гривні, а не 1 312, як до цього.

Для 5,6 млн пенсіонерів пенсії в середньому збільшать на 692 грн. На 45% (з 949 грн до 1 373 грн) зростуть виплати для інвалідів із дитинства, дітей-інвалідів, пенсіонерів, які не мають повного стажу, і осіб, які не мають права на пенсію.

Для 600 тисяч пенсіонерів скасовують 15% обмеження виплати пенсій. Для 104 тисяч жінок, які достроково вийшли на пенсію в 55 років, скасовують зменшення розміру пенсій. Із 2019 року індексація пенсій відбуватиметься автоматично.

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06 10 2017 19:35
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