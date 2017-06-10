Рік страхового стажу обійдеться українцям майже в 17 тис грн, - Мінсоцполітики

Після 2018 року вимога щодо мінімального страхового стажу щороку буде збільшуватись на 1 рік

Українці зможуть купити необмежену кількість страхового стажу для виходу на пенсію.

Про це розповів заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбір, інформує "Радіо Свобода".

За його словами, до ухвалення законопроекту про пенсійну реформу у ньому було обмеження про те, що можна докупити не більше ніж два роки стажу, але в остаточному варіанті це обмеження зняли.

"На сьогоднішній день мінімальний страховий внесок становить 704 гривні на місяць – це 22% відсотки від мінімальної зарплати в 3200 гривні, але для докупки стажу ця сума множиться на 2", – пояснив Шамбір і додав, що вартість купівлі одного року страхового стажу таким чином становитиме близько 17 тисяч гривень.

Також він зазначив, що мінімальний страховий стаж з 2018 року для виходу на пенсію у 60 років складе 25 років.

Після 2018 року вимога щодо мінімального страхового стажу щороку буде збільшуватись на 1 рік.

"Якщо людині 60 років і стаж становить 24 роки 9 місяців, наприклад, то людина може допрацювати необхідний період і вийти на пенсію в тому віці, коли людина допрацює цей стаж. Другий варіант: якщо людина не працює і їй не вистачає стажу в якійсь кількості, то його можна докупити – сплатити за ті періоди, коли не було внесків", – повідомив заступник міністра.

Нагадаємо, що 3-го жовтня Верховна Рада 288 голосами "за" ухвалила урядовий проект закону.

Однак фракції "Батьківщина" і "Опозиційний блок" збираються оскаржувати ухвалення урядового законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".

Відтак, із 1 жовтня прожитковий мінімум для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, становитиме 1 452 гривні, а не 1 312, як до цього.

Для 5,6 млн пенсіонерів пенсії в середньому збільшать на 692 грн. На 45% (з 949 грн до 1 373 грн) зростуть виплати для інвалідів із дитинства, дітей-інвалідів, пенсіонерів, які не мають повного стажу, і осіб, які не мають права на пенсію.

Для 600 тисяч пенсіонерів скасовують 15% обмеження виплати пенсій. Для 104 тисяч жінок, які достроково вийшли на пенсію в 55 років, скасовують зменшення розміру пенсій. Із 2019 року індексація пенсій відбуватиметься автоматично.