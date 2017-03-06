Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Рішення Арбітражу щодо газу можуть імплементувати до кінця літа, – ЗМІ

Після чого "Нафтогаз" зможе закуповувати "газпромівський" газ за значно нижчою ціною, ніж в Європі
Остаточне рішення Стокгольмського арбітражу про зміну контрактної формули ціни російського газу для "Нафтогазу" може бути імплементовано вже до кінця літа 2017 року.
Рішення Арбітражу щодо газу можуть імплементувати до кінця літа, – ЗМІ Фото: pravda.press

Про це пише "Дзеркало тижня", посилаючись на джерело в "Нафтогазі".

За словами автора, біфуркація рішення (тобто винесення проміжних рішень як мінімум в два етапи) Стокгольмським арбітражем у суперечці між "Нафтогазом" та "Газпромом" означає відстрочку винесення остаточного вердикту арбітрів на невизначений час.

Так, остаточне деталізоване рішення Арбітражу про зміну контрактної формули ціни російського газу для "Нафтогазу" може бути прийнято та введено в дію до моменту закінчення дії контракту купівлі-продажу природного газу, укладеного між НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром" в 2009 році.

У такому випадку "Нафтогаз" просто не встигне скористатися вигідними для нього змінами в контракті, особливо з урахуванням того, що після остаточного рішення належить складна процедура узгодження між сторонами договору імплементації рішення арбітрів.

У той же час, у "Нафтогазі" зазначають, що дана процедура не настільки тривала.

"Як запевнило джерело DT.UA в "Нафтогазі", вона не така тривала, особливо якщо сторони будуть зацікавлені в якнайшвидшій зміні цих положень контракту. Більш того, рішення може бути імплементоване вже до кінця нинішнього літа, а контракт купівлі-продажу газу дійсний до 31 грудня 2019 р. Таким чином, "Нафтогаз" зможе закуповувати "газпромівський" газ за значно нижчою ціною, ніж у Європі. Причому купувати як мінімум 2–2,5 року", – йдеться в статті.

Автор вказує, що в статуті НАК "Нафтогаз України" однією з основних цілей значиться отримання прибутку, зокрема за рахунок закупівлі газу за найбільш вигідною ціною.

"Тільки у разі політичного рішення й прямого наказу не закуповувати дешевого газу у "Газпрому" менеджмент "Нафтогазу" муситиме відмовитися від нього", – підкреслює автор.

Нагадаємо, "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу.

Взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько $45,7 млрд і $17,9 млрд (без відсотків – $36,7 млрд і $14 млрд) відповідно.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 06 2017 21:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.