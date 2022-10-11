Рішення ООН щодо компенсацій Україна очікує вже наступного тижня - Мін’юст

Уже наступного тижня Україна очікує рішення ООН щодо механізму компенсації Україні збитків, завданих збройною агресією рф.

Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції України у Facebook.

“Очікуємо принципового рішення ООН по компенсаціям вже наступного тижня. Ми розуміємо, що в Раді Безпеки ООН цю ідею не затвердити, адже там, де росія має право вето, не існує жодної безпеки. Тому ми обрали шлях отримати резолюцію Генеральної Асамблеї ООН. Такий документ має рекомендаційний характер, але чим більше країн його підтримають, тим вагомішим він буде. Це демонстрація ставлення світової громадськості, й ми очікуємо, що рішення буде справедливим!”, - зазначила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.

Вона додала, що сесія ООН розпочнеться вже наступного понеділка о 17:00 за Києвом.

Зазначається, що проєкт резолюції "Сприяння правовому захисту та репараціям України" розроблений робочою групою і запропонований українською стороною. Він передбачає визнання державами ООН необхідності створення компенсаційного механізму. Його мета — відшкодування збитків і шкоди фізичним та юридичним особам, які зазнали втрат через російське вторгнення в Україну.

Крім того, цей механізм передбачатиме виплату компенсацій жертвам війни, родичам загиблих, тим, хто зазнав тортур та сексуального насилля, полоненим тощо.

Також - дозволятиме отримувати компенсації за шкоду, яку було заподіяно майну різних форм власності, а також екології. Передбачається, що фінансування рішень щодо виплати компенсацій буде вестися завдяки заарештованим активам рф за кордоном. Наразі йдеться про щонайменше 300 млрд доларів.

У Мін’юсті нагадують, що після початку повномасштабного вторгнення Генеральна Асамблея ООН уже кілька разів висловлювала свою підтримку Україні та засуджувала дії росії. Останній раз це відбулось 12 жовтня, коли 143 зі 193 держав-членів ООН засудили незаконні "референдуми" на окупованих територіях України.