Рішення по матчу "Маріуполь" – "Динамо" перенесли на 11 вересня

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України (КДК ФФУ) вирішив перенести винесення вердикту по скандальній грі "Маріуполь" - "Динамо", яка не відбулася через неявку киян.

Сьогодні на засіданні КДК ФФУ було розглянуто питання по матчу 7-го туру УПЛ між "Маріуполем" та "Динамо", який не відбувся через неявку на гру київського клубу.

КДК запросив у "Динамо" додаткові документи. Тому розгляд відповідного рішення перенесли на понеділок, 11-го вересня, інформує "Футбол 24".

Як стало відомо Sport.ua, "Динамо" зарахують технічну поразку за неявку на матч з "Маріуполем". Офіційно про це мали б оголосити сьогодні.

За інформацією джерела Sport.ua, це рішення вже прийнято, а в середу буде затверджено вузьким колом членів КДК ФФУ.

Як відомо, поєдинок 7-го туру між "Маріуполем" і "Динамо" повинен був відбутися 27-го серпня, але київський клуб не з'явився на гру, мотивуючи це близькістю міста до зони військових дій.

Раніше 27 серпня у прес-службі маріупольської команди повідомили, що київська команда до Маріуполя так і не прибула, тому матч, ймовірно, не відбудеться.

"Клуб в рамках своєї соціальної відповідальності пропонує звернутися до кас стадіону або спорткомплексу "Іллічівець" і здати квитки: ми повернемо вам гроші з нашими найщирішими вибаченнями", – йшлось в заяві.

"ФК "Динамо" Київ натомість заявив про готовність зіграти календарний матч7-го туру УПЛ з ФК "Маріуполь" саме у місті Маріуполі, однак це відбудеться відразу після нормалізації оперативної обстановки на Маріупольському (Приморському) напрямку та надання поточних оперативних листів від органів СБУ та ГУНП.

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Нагадаємо, Служба безпеки України направила лист до Федерації футболу України із застереженнями щодо безпеки у Маріуполі для проведення матчу ФК "Маріуполь" - "Динамо" Київ.