Рішення про арешт майна Розенблата залишили в силі

Майно нардепа арештували ще в липні

Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення суду першої інстанції про арешт майна народного депутата України Борислава Розенблата.

"Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Києва залишила без змін рішення суду першої інстанції про накладення арешту на майно, що належить народному депутату України Розенблата Б.С.", - йдеться в повідомленні прес-служби Апеляційного суду Києва, пише "Інтерфакс-Україна".

Суд розглянув цю апеляційну скаргу сторони захисту у вівторок.

Солом'янський районний суд Києва 24 липня заарештував нерухоме та рухоме майно Розенблата.

19 сепня Бориславу Розенблату продовжили запобіжний захід до 17 жовтня 2017 року.

Нагадаємо, Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.

Також народний депутат фігурує в так званій "бурштиновій справі", відкритій за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) і ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.