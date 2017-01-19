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Лагард повідомила, що рішення про наступний транш МВФ буде ухвалене в найближчі кілька днів, - ВІДЕО

Порошенко провів зустріч з главою МВФ у Давосі
Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард впевнена, що завершення узгодження останніх технічних питань про надання Україні чергового траншу можна очікувати протягом найближчих декількох днів.
Лагард повідомила, що рішення про наступний транш МВФ буде ухвалене в найближчі кілька днів, - ВІДЕО Фото: twitter.com/STsegolko

"У мене є всі підстави вірити, що кілька останніх технічних деталей, які повинні бути розглянуті в наступні кілька днів, призведуть до реального позитивного результату... Сподіваюся, до того часу ми виконаємо всі вимоги і, сподіваюся, перегляд тоді буде завершено", - заявила журналістам після зустрічі з президентом Петром Порошенком у Давосі, інформує "Інтерфакс-Україна".

Лагард зазначила, що зустріч з Порошенком була дуже ефективною.

"Ми щойно закінчили з паном Порошенком дуже ефективну зустріч, під час якої ми обговорили ті реформи та прогрес, які провели президент Порошенко і його команда", - сказала вона.

Нагадаємо, міністр фінансів Олександр Данилюк зазначив, що четвертий транш у рамках кредитної програми Міжнародного валютного фонду Україна отримає на початку лютого.

Додамо, що згідно з інформацією "Економічної правди" МВФ вимагає від України підвищити пенсійний вік і провести земельну реформу.
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19 01 2017 19:12
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