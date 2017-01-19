Лагард повідомила, що рішення про наступний транш МВФ буде ухвалене в найближчі кілька днів, - ВІДЕО

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард впевнена, що завершення узгодження останніх технічних питань про надання Україні чергового траншу можна очікувати протягом найближчих декількох днів.

"У мене є всі підстави вірити, що кілька останніх технічних деталей, які повинні бути розглянуті в наступні кілька днів, призведуть до реального позитивного результату... Сподіваюся, до того часу ми виконаємо всі вимоги і, сподіваюся, перегляд тоді буде завершено", - заявила журналістам після зустрічі з президентом Петром Порошенком у Давосі, інформує "Інтерфакс-Україна".

Лагард зазначила, що зустріч з Порошенком була дуже ефективною.

"Ми щойно закінчили з паном Порошенком дуже ефективну зустріч, під час якої ми обговорили ті реформи та прогрес, які провели президент Порошенко і його команда", - сказала вона.

Нагадаємо, міністр фінансів Олександр Данилюк зазначив, що четвертий транш у рамках кредитної програми Міжнародного валютного фонду Україна отримає на початку лютого.