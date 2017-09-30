Рішення про торгові преференції для України оприлюднили в Офіційному журналі ЄС
Текст рішення оприлюднено в Офіційному журналі ЄС.
Повідомляється, що рішення набуває чинності наступного дня після публікації – тобто 1 жовтня 2017 р.
Зазначимо, що регламент ЄС щодо автономних торговельних преференцій збільшить обсяги сільськогосподарської продукції, яку Україна може експортувати до ЄС згідно з Угодою про асоціацію, не сплачуючи митні збори.
Регламент надає додаткові нульові тарифні квоти для українського меду - 2,5 тис. тонн, кукурудзи та борошна з неї - 650 тис. тонн, ячменю та борошна з нього - 350 тис. тонн, пшениці та борошна - 65 тис. тонн.
Окрім того, додається квота на ячмінну крупу – 7,8 тис. тонн, овес - 4 тис. тонн, оброблені томати - 3 тис. тонн та виноградний сік - 500 тонн.
Преференції вводяться на строк до трьох років, як доповнення до Угоди щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.
Нагадаємо, 13 вересня у Європейському парламенті було підписано рішення про надання Україні додаткових торговельних преференцій.
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