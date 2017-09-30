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Рішення про торгові преференції для України оприлюднили в Офіційному журналі ЄС

Завтра рішення набуде чинності
Офіційний журнал Європейського Союзу опублікував рішення про запровадження автономних торговельних преференцій для України терміном дії на три роки.
Рішення про торгові преференції для України оприлюднили в Офіційному журналі ЄС Фото: english.ruvr.ru

Текст рішення оприлюднено в Офіційному журналі ЄС.

Повідомляється, що рішення набуває чинності наступного дня після публікації – тобто 1 жовтня 2017 р.

Зазначимо, що регламент ЄС щодо автономних торговельних преференцій збільшить обсяги сільськогосподарської продукції, яку Україна може експортувати до ЄС згідно з Угодою про асоціацію, не сплачуючи митні збори.

Регламент надає додаткові нульові тарифні квоти для українського меду - 2,5 тис. тонн, кукурудзи та борошна з неї - 650 тис. тонн, ячменю та борошна з нього - 350 тис. тонн, пшениці та борошна - 65 тис. тонн.

Окрім того, додається квота на ячмінну крупу – 7,8 тис. тонн, овес - 4 тис. тонн, оброблені томати - 3 тис. тонн та виноградний сік - 500 тонн.

Преференції вводяться на строк до трьох років, як доповнення до Угоди щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Нагадаємо, 13 вересня у Європейському парламенті було підписано рішення про надання Україні додаткових торговельних преференцій.

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