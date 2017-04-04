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Рішення щодо абонплати за газ має бути призупинено, - Порошенко

Президент заявив, що подібні рішення мають прийматися "після діалогу з людьми"
Президент України Петро Порошенко заявив, що на його думку, необхідно призупинити рішення про введення абонплати за газ.
Рішення щодо абонплати за газ має бути призупинено, - Порошенко Фото:i.lb.ua

"Дія зазначеної постанови має бути призупинена! Звертаюся до Уряду та НКРЕКП знайти узгоджене рішення, яке б передбачало непідвищення тарифів та розповсюдження субсидій на всі види платежів для всіх, хто цього потребує", - заявив президент.

Нагадаємо, що Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг, у вівторок, 28 березня, затвердила розмір абонплати за підключення до системи газопостачання, яку незабаром потрібно буде платити щомісяця на підставі потужності лічильника і незалежно від фактичного обсягу споживання.

Кабінет міністрів України вимагає переглянути рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг щодо введення в дію абонентської плати за газ.

Депутат Верховної Ради, один з керівників фракції БПП Ірина Луценко в понеділок заявила, що введення абонплати за газ збільшить рахунки лише невеликій кількості споживачів.

 

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04 04 2017 07:19
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