Рішення щодо антиросійських санкцій поки не прийнято, - Білий дім
"Ми ще не прийняли жодних рішень щодо санкцій. Президент продовжить переговори, і наша команда буде підтримувати відносини з Росією і російськими чиновниками. Але ніякого рішення прийнято не було. І взагалі ця тема не піднімалася під час дзвінка вчора", - заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, інформує Аbc.
Він також зазначив, що Сполучені Штати зацікавлені у співпраці з Росією щодо питання боротьби з ІДІЛ та врегулювання ситуації в Сирії.
"Президент буде працювати з Росією чи будь-якою країною щодо цього питання", - додав він.
Раніше повідомляли, що можливості скасування "кримських" санкцій проти Росії – одна з ключових тем для Дональда Трампа та Володимира Путіна на суботніх переговорах.
У п’ятницю на спільній прес-конференції Дональда Трампа і британського прем’єр-міністра Терези Мей президент США заявив, що про зняття санкцій з Росії "говорити поки надто рано".
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