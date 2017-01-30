Рішення щодо антиросійських санкцій поки не прийнято, - Білий дім

У Білому домі готові до співпраці з Росією стосовно питання врегулювання конфлікту в Сирії

Президент США Дональд Трамп поки не прийняв рішення щодо продовження або скасування санкцій, введених стосовно Російської Федерації.

"Ми ще не прийняли жодних рішень щодо санкцій. Президент продовжить переговори, і наша команда буде підтримувати відносини з Росією і російськими чиновниками. Але ніякого рішення прийнято не було. І взагалі ця тема не піднімалася під час дзвінка вчора", - заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, інформує Аbc.

Він також зазначив, що Сполучені Штати зацікавлені у співпраці з Росією щодо питання боротьби з ІДІЛ та врегулювання ситуації в Сирії.

"Президент буде працювати з Росією чи будь-якою країною щодо цього питання", - додав він.

Раніше повідомляли, що можливості скасування "кримських" санкцій проти Росії – одна з ключових тем для Дональда Трампа та Володимира Путіна на суботніх переговорах.