ПОЛІТИКА НОВИНИСуд Бельгії не прийняв рішення щодо європейських ордерів на арешт, виданих Іспанією, для каталонського лідера Карлеса Пучдемона та його чотирьох колишніх міністрів після судового слухання в Брюсселі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рішення щодо екстрадиції Пучдемона з Бельгії відклали до грудня
Суддя відклав рішення до 4 грудня
Фото: reuters.com
Про це повідомляє El Pais.
Відсторонений Мадридом глава уряду Каталонії та чотири колишні міністри, які втекли з ним до Бельгії, знову з'являться у бельгійському суді, щоб представити свої аргументи щодо запиту Мадрида на їхню екстрадицію.
Адвокати повідомили, що хоча прокуратура Брюсселя звернулася з проханням про видачу політиків сьогодні у п'ятницю, однак суддя відклав рішення до 4 грудня.
Нагадаємо, 6 листопада Бельгійський суд прийняв рішення про умовне звільнення екс-глави Каталонії Карлеса Пучдемона та ще чотирьох колишніх членів уряду регіону.
3 листопада, прокуратура Бельгії отримала ордер на арешт Пучдемона, спрямований владою Іспанії.
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