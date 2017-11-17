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Рішення щодо екстрадиції Пучдемона з Бельгії відклали до грудня

Суддя відклав рішення до 4 грудня
Суд Бельгії не прийняв рішення щодо європейських ордерів на арешт, виданих Іспанією, для каталонського лідера Карлеса Пучдемона та його чотирьох колишніх міністрів після судового слухання в Брюсселі.
Рішення щодо екстрадиції Пучдемона з Бельгії відклали до грудня Фото: reuters.com

Про це повідомляє El Pais.

Відсторонений Мадридом глава уряду Каталонії та чотири колишні міністри, які втекли з ним до Бельгії, знову з'являться у бельгійському суді, щоб представити свої аргументи щодо запиту Мадрида на їхню екстрадицію.

Адвокати повідомили, що хоча прокуратура Брюсселя звернулася з проханням про видачу політиків сьогодні у п'ятницю, однак суддя відклав рішення до 4 грудня.

Нагадаємо, 6 листопада Бельгійський суд прийняв рішення про умовне звільнення екс-глави Каталонії Карлеса Пучдемона та ще чотирьох колишніх членів уряду регіону.

3 листопада, прокуратура Бельгії отримала ордер на арешт Пучдемона, спрямований владою Іспанії.

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17 11 2017 18:19
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