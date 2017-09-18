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Рішення щодо миротворців на Донбасі не може бути прийняте без схвалення у Верховній Раді, - Бурбак

Максим Бурбак наголосив, що російський проект резолюції є неприйнятним і він є пасткою для міжнародного співтовариства та України
"Народний фронт" заявляє, що будь-які рішення щодо миротворців на Донбасі не можуть бути прийняті без схвалення у Верховній Раді
Рішення щодо миротворців на Донбасі не може бути прийняте без схвалення у Верховній Раді, - Бурбак Максим Бурбак. Фото: zn.ua

""Народний фронт" заявляє, що жодне рішення ООН чи будь-кого іншого щодо миротворців без схвалення у Верховній Раді не може і не буде прийняте. Такою є вимога Конституції України, такою є жорстка позиція нашої фракції", - заявив керівник фракції НФ Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

"Це нонсенс! Держава, яка вчинила збройну агресію проти України, держава, чиї війська окупували Крим і частину Донбасу, зараз починає гратися у миротворця", - резюмував політик. 

Нагадаємо, що лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вважає, що російський проект резолюції щодо миротворчої місії на Донбасі, який РФ внесла до Радбезу ООН, - це політична пастка.

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