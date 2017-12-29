Рішення США надати Україні зброю - це зняттям обмежень часів Обами, - Волкер

За словами Волкера, Обама свого часу наклав обмеження на надання допомоги Україні з боку США

Спеціальний представник Держдепартаменту США із питань України Курт Волкер заявив, що рішення адміністрації президента США надати Україні летальну оборонну зброю - це зняття обмежень, введених адміністрацією екс-президента Барака Обами.

"Що стосується України, то тут мова йде про дуже вузьке питання - ми маємо країну, яка захищає свою територію, втрати якої склали вже понад десять тисяч убитих в цьому конфлікті, який не припиняється три з половиною роки.

І це рішення стало, по суті, зняттям обмежень часів адміністрації Обами", - сказав він в ефірі російської радіостанції "Ехо Москви".

За його словами, колишній американський президент Обама свого часу наклав обмеження на надання допомоги Україні з боку США.

"У США встановлені відносини в сфері оборони з багатьма країнами, але Україна була, по суті, виділена в окрему категорію. Так що зараз зняті обмеження, що дозволяє ставитися до України як до будь-якої іншої країни", - додав він.