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Рішення США надати Україні зброю - це зняттям обмежень часів Обами, - Волкер

За словами Волкера, Обама свого часу наклав обмеження на надання допомоги Україні з боку США
Спеціальний представник Держдепартаменту США із питань України Курт Волкер заявив, що рішення адміністрації президента США надати Україні летальну оборонну зброю - це зняття обмежень, введених адміністрацією екс-президента Барака Обами.
Рішення США надати Україні зброю - це зняттям обмежень часів Обами, - Волкер Фото: delfi.lt

"Що стосується України, то тут мова йде про дуже вузьке питання - ми маємо країну, яка захищає свою територію, втрати якої склали вже понад десять тисяч убитих в цьому конфлікті, який не припиняється три з половиною роки.

І це рішення стало, по суті, зняттям обмежень часів адміністрації Обами", - сказав він в ефірі російської радіостанції "Ехо Москви".

За його словами, колишній американський президент Обама свого часу наклав обмеження на надання допомоги Україні з боку США.

"У США встановлені відносини в сфері оборони з багатьма країнами, але Україна була, по суті, виділена в окрему категорію. Так що зараз зняті обмеження, що дозволяє ставитися до України як до будь-якої іншої країни", - додав він.

Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком підтвердив, що Білий дім вирішив надати Україні летальну оборонну зброю.

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