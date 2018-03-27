Рішення суду: Декларації військових прокурорів лишаться засекреченими

Київський апеляційний адміністративний суд відхилив скаргу "Центру протидії корупції" на рішення адмінсуду, який дозволив засекретити декларації військових прокурорів.

"Суд відхилив нашу скаргу і залишив у силі рішення Матіоса про засекреченість декларацій військових прокурорів", – повідомляє ЦПК у своєму Twitter.

Нагадаємо, що 27 грудня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав законною постанову головного військового прокурора Анатолія Матіоса про засекречування декларацій прокурорів.

"Судом не встановлено порушення приписів чинного законодавства під час прийняття Анатолієм Матіосом відповідної постанови, що мала на меті закриття інформації про майновий стан посадових осіб військової прокуратури задля їхньої безпеки та безпеки їхніх родин", – йшлося в повідомленні суду.

14 квітня 2017 року з сайту НАЗК зникли декларації підлеглих генпрокурора Юрія Луценка та головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Згодом, у НАЗК пояснили, що декларації низки посадовців військової прокуратури були вилучені з Реєстру е-декларацій на підставі постанови Матіоса.