Рішення суду ООН може змусити Росію припинити агресію проти України за 2 місяці
Слухання у цій справі, які розпочинаються вже сьогодні, будуть мати усний характер не по суті справи, тож вони будуть стосуватися саме попереджувальних заходів, яких вимагає Україна від Росії, - заявила прес-секретар Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Таким чином Україна розраховує, що суд ухвалить рішення, яке захистить цивільне населення на окупованих територіях, а Росія, зрештою, припинить конфлікт. За її словами, це рішення необхідно в контексті загострення ситуації в Авдіївці та репресій в Криму.
"Рішення щодо цих слухань має бути ухвалено за 1-2 місяці і є обов'язковим для сторін", - наголосила Беца.
Попри це, вона зауважила, що Росія може відмовитися від виконання цих рішень. Тоді українська сторона вимагатиме у суду ООН контролю за виконанням рішення.
Зазначимо, Рада ЄС включила 27 лютого 2017 року питання порушення прав людини в анексованому Криму та на сході України в документ щодо пріоритетів ЄС на зустрічах Організації Об'єднаних Націй з прав людини у 2017 році.
Нагадаємо, на сайті прокуратури Автономної Республіки Крим наступного тижня запрацює реєстр фактів порушень прав і свобод громадян України, які проживають у Криму, зокрема: фактів незаконних обшуків, затримань і переслідувань з боку окупаційної влади.
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