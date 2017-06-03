Рішення суду ООН може змусити Росію припинити агресію проти України за 2 місяці

Рішення Міжнародного суду ООН, яке зобов'яже Росію припинити протиправні дії щодо населення Донбасу і Криму, може бути ухвалено протягом 1-2 місяців.

Слухання у цій справі, які розпочинаються вже сьогодні, будуть мати усний характер не по суті справи, тож вони будуть стосуватися саме попереджувальних заходів, яких вимагає Україна від Росії, - заявила прес-секретар Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Таким чином Україна розраховує, що суд ухвалить рішення, яке захистить цивільне населення на окупованих територіях, а Росія, зрештою, припинить конфлікт. За її словами, це рішення необхідно в контексті загострення ситуації в Авдіївці та репресій в Криму.

"Рішення щодо цих слухань має бути ухвалено за 1-2 місяці і є обов'язковим для сторін", - наголосила Беца.

Попри це, вона зауважила, що Росія може відмовитися від виконання цих рішень. Тоді українська сторона вимагатиме у суду ООН контролю за виконанням рішення.

Зазначимо, Рада ЄС включила 27 лютого 2017 року питання порушення прав людини в анексованому Криму та на сході України в документ щодо пріоритетів ЄС на зустрічах Організації Об'єднаних Націй з прав людини у 2017 році.

Нагадаємо, на сайті прокуратури Автономної Республіки Крим наступного тижня запрацює реєстр фактів порушень прав і свобод громадян України, які проживають у Криму, зокрема: фактів незаконних обшуків, затримань і переслідувань з боку окупаційної влади.