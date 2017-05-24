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Рішення суду про конфіскацію "грошей Януковича" відсутнє у держреєстрі судових рішень

28 квітня стало відомо, що суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів
Інформація про вирок Краматорського суду про спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів колишнього президента Віктора Януковича і його оточення станом на 12 травня була відсутня у Єдиному держреєстрі судових рішень.
Рішення суду про конфіскацію "грошей Януковича" відсутнє у держреєстрі судових рішень Віктор Янукович. Фото: nepravda.in.ua

Про це йдеться у відповіді Державної судової адміністрації України на запит нардепа БПП Сергія Лещенка.

"Станом на 12 травня 2017 року за інформацією, отриманою від адміністратора ЄДРСР (далі – Реєстр) – Державного підприємства "Інформаційні судові системи", вирок Краматорського міськсуду Донецької області від 28 квітня 2017 року по судовій справі №234/135/17-к до Реєстру не надходив", - сказано у документі, пише "Українська правда".

28 квітня стало відомо, що суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Нагадаємо, що президент Порошенко заявив, що скарги на рішення суду про конфіскацію в державний бюджет 1,5 млрд доларів, арештованих на рахунках Януковича і його оточення, відсутні.

Міністерство фінансів заявляє, що цінні папери в державному Ощадбанку на 1,1 млрд доларів, які були конфісковані за рішенням Краматорського міського суду наприкінці квітня, були погашені наприкінці 2016 року.

7 кіпрських компаній - власників облігацій внутрішньої державної позики оскаржили рішення суду про спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів Януковича і його оточення.

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