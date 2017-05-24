Рішення суду про конфіскацію "грошей Януковича" відсутнє у держреєстрі судових рішень
Про це йдеться у відповіді Державної судової адміністрації України на запит нардепа БПП Сергія Лещенка.
"Станом на 12 травня 2017 року за інформацією, отриманою від адміністратора ЄДРСР (далі – Реєстр) – Державного підприємства "Інформаційні судові системи", вирок Краматорського міськсуду Донецької області від 28 квітня 2017 року по судовій справі №234/135/17-к до Реєстру не надходив", - сказано у документі, пише "Українська правда".
28 квітня стало відомо, що суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.
Нагадаємо, що президент Порошенко заявив, що скарги на рішення суду про конфіскацію в державний бюджет 1,5 млрд доларів, арештованих на рахунках Януковича і його оточення, відсутні.
Міністерство фінансів заявляє, що цінні папери в державному Ощадбанку на 1,1 млрд доларів, які були конфісковані за рішенням Краматорського міського суду наприкінці квітня, були погашені наприкінці 2016 року.
7 кіпрських компаній - власників облігацій внутрішньої державної позики оскаржили рішення суду про спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів Януковича і його оточення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану