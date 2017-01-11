Рішення суду про запобіжний захід сину Авакова неможливо оскаржити, - САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляє, що обраний судом запобіжний захід сину міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександру неможливо оскаржити.

Про це сказав журналістам після засідання суду прокурор САП Олександр Снєгірьов, передають "Українські Новини".

"Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання неможливо оскаржити", - заявив він.

За словами прокурора, САП вкрай незадоволена рішенням суду. Крім того, він зазначив, що можуть виникнути проблеми із пошуком електронного браслета для Олександра Авакова.

Водночас сторона захисту також заявила, що незадоволена рішенням суду. Адвокати сина міністра впевнені, що суд взагалі не повинен був застосовувати до підозрюваного запобіжний захід.

Нагадаємо, Солом'янський райсуд Києва відпустив сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова під особисте зобов'язання.

Раніше, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.