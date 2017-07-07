Рішення у справі "Газпрому" і "Нафтогазу" з'явиться не пізніше листопада 2017 року

До цієї ж дати Стокгольмський арбітраж має намір винести остаточне рішення і щодо спору за контрактом на транзит газу між сторонами

Стокгольмський арбітраж винесе своє остаточне рішення щодо спору щодо умов контракту на поставку газу між "Газпромом" і "Нафтогазом України" не пізніше 30 листопада 2017 року.

Про це йдеться в проспекті євробондів "Газпрому" для інвесторів, передає "Інтерфакс-Україна".

"19 червня 2017 року арбітраж Стокгольма вирішив, що остаточне рішення буде винесено не пізніше 30 листопада 2017 року", - йдеться в документі.

До цієї ж дати Стокгольмський арбітраж має намір винести остаточне рішення і щодо спору за контрактом на транзит газу між сторонами.

Як відомо, "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу. За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько 45,7 млрд доларів та 17,9 млрд доларів (без відсотків – 36,7 млрд доларів та 14 млрд) відповідно.