Рішення у справі Януковича можуть скасувати через заочну процедуру, – Горбатюк
Про це заявив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає "Радіо Свобода".
"Дозвіл суду на заочне розслідування – це черговий крок до завершення справ стосовно тих осіб, які слідство за матеріалами зібраних доказів вважає організаторами злочинів вчинених під час протесту. Але заочна процедура, яка регулюється КПК, викликає велику кількість нарікань з точки зору відповідності міжнародним конвенціям і практиці Європейського суду. На практиці це може означати, що навіть пройшовши цю процедуру, можна однозначно отримати скасування вироку міжнародним судом", – зазначив Горбатюк.
Він припустив, що є люди, яким вигідні сумніви у легітимності судових процесів.
"Інколи складається враження, що, певне, комусь вигідно, щоб були сумніви у легітимності цих процесів, щоб ті, хто під ними перебувають, в наступному отримували шанс чисто з процедурних питань скасувати вироки у справах", – вважає Горбатюк.
Нагадаємо, що Печерський райсуд Києва дозволив провести заочне досудове розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича.
Про це в Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
"Після місяців неоднозначних дій захисту Януковича, Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича, екс-глави СБУ Олександра Якименка та екс-першого заступника СБУ Володимира Тоцького щодо справи розстрілів на Майдані." - йдеться у повідомленні.
Слідство звинувачує екс-президента Віктора Януковича та колишніх високопосадовців в причетності до розстрілів на Майдані в Києві в 2014 році.
18-20 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників і правоохоронців загинули понад 100 активістів Євромайдану та 19 працівників міліції.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків