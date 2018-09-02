Рішення у справі Януковича можуть скасувати через заочну процедуру, – Горбатюк

Горбатюк припустив, що є люди, яким вигідні сумніви у легітимності судових процесів

Рішення у справі екс-президента України Віктора Януковича можуть скасувати через застосування заочної процедури.

Про це заявив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає "Радіо Свобода".

"Дозвіл суду на заочне розслідування – це черговий крок до завершення справ стосовно тих осіб, які слідство за матеріалами зібраних доказів вважає організаторами злочинів вчинених під час протесту. Але заочна процедура, яка регулюється КПК, викликає велику кількість нарікань з точки зору відповідності міжнародним конвенціям і практиці Європейського суду. На практиці це може означати, що навіть пройшовши цю процедуру, можна однозначно отримати скасування вироку міжнародним судом", – зазначив Горбатюк.

Він припустив, що є люди, яким вигідні сумніви у легітимності судових процесів.

"Інколи складається враження, що, певне, комусь вигідно, щоб були сумніви у легітимності цих процесів, щоб ті, хто під ними перебувають, в наступному отримували шанс чисто з процедурних питань скасувати вироки у справах", – вважає Горбатюк.

Нагадаємо, що Печерський райсуд Києва дозволив провести заочне досудове розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича. Про це в Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко. "Після місяців неоднозначних дій захисту Януковича, Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича, екс-глави СБУ Олександра Якименка та екс-першого заступника СБУ Володимира Тоцького щодо справи розстрілів на Майдані." - йдеться у повідомленні.

Слідство звинувачує екс-президента Віктора Януковича та колишніх високопосадовців в причетності до розстрілів на Майдані в Києві в 2014 році.

18-20 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників і правоохоронців загинули понад 100 активістів Євромайдану та 19 працівників міліції.