Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Рішення Верховної Ради для введення віз з РФ не потрібно, - Герщанко

Відповідне рішення в компетенції Президента та МЗС
Нардеп фракції "Народний фронт"Антон Геращенко заявив, що для введення візового режиму з Російською Федерацією потрібна політична воля керівництва України.
Рішення Верховної Ради для введення віз з РФ не потрібно, - Герщанко Антон Геращенко. Фото: rian.com

"Таке рішення може прийматися Міністерством закордонних справ за узгодженням з Президентом, який є главою держави і керівником зовнішньої політики України. Рішення Верховної Ради для цього не потрібно, для цього потрібна політична воля і тверезий розрахунок", – сказав Геращенко, повідомляє "Укрінформ".

Нардеп підкреслив, що рішення Ради національної безпеки і оборони з цього питання може бути тільки консультативним, рекомендаційним.

Відповідаючи на запитання, коли можливе рішення про введення віз з РФ, депутат відзначив: "Тоді, коли буде бажання і можливість це зробити".

Нагадаємо, що агентство РБК-Україна стверджувао, що у Верховній Раді провели звірку голосів, щоб оцінити перспективу введення візового режиму з Росією.

Відзначимо, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов виступає за якнайшвидше введення візового режиму з Російською Федерацією.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 06 2017 12:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
New cave media: як українські журналісти створюють контент майбутнього

New cave media: як українські журналісти створюють контент майбутнього

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.