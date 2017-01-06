Рішення Верховної Ради для введення віз з РФ не потрібно, - Герщанко
"Таке рішення може прийматися Міністерством закордонних справ за узгодженням з Президентом, який є главою держави і керівником зовнішньої політики України. Рішення Верховної Ради для цього не потрібно, для цього потрібна політична воля і тверезий розрахунок", – сказав Геращенко, повідомляє "Укрінформ".
Нардеп підкреслив, що рішення Ради національної безпеки і оборони з цього питання може бути тільки консультативним, рекомендаційним.
Відповідаючи на запитання, коли можливе рішення про введення віз з РФ, депутат відзначив: "Тоді, коли буде бажання і можливість це зробити".
Нагадаємо, що агентство РБК-Україна стверджувао, що у Верховній Раді провели звірку голосів, щоб оцінити перспективу введення візового режиму з Росією.
Відзначимо, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов виступає за якнайшвидше введення візового режиму з Російською Федерацією.
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