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Рішення Європарламенту - це ще не скасування віз, але ми працюємо, - Порошенко

"Пропутінські представники" в Євросоюзі намагаються завадити Україні отримати безвізовий режим
Президент Петро Порошенко заявляє, що позитивне голосування в Європарламенті питання про надання Євросоюзом безвізового режиму для українців ще не означає скасування віз, але влада України працює над тим, щоб остаточне введення "безвізу" не відклали на більш пізні терміни.
Рішення Європарламенту - це ще не скасування віз, але ми працюємо, - Порошенко Фото:i.lb.ua

Про це він сказав журналістам в кулуарах 10-го Київського безпекового форуму, який проходить в Києві в четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу підкреслити, що це ще не відкриття кордону. Ми ще чекаємо рішення Ради ЄС, ми старанно працюємо, щоб ніхто не відсунув і не відстрочив цей процес", – сказав Порошенко.

За словами глави Української держави, "пропутінські представники" в Євросоюзі намагаються завадити Україні отримати безвізовий режим і останні дебати в Європарламенті це підтвердили.

"Тільки спільна робота всіх політсил всередині держави та за її межами дає нам можливість бути твердо впевненими в тому, що все у нас буде добре", – сказав Порошенко.

Він також вважає, що президентські вибори у Франції, не можуть негативно вплинути на процес надання "безвізу" українцям.

У свою чергу міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що нинішнє голосування в Європарламенті за безвізовий режим для України є надзвичайно важливим як для українців, так і для самої Європи, повідомляє "Укрінформ".

"Голосування в Європарламенті у 521 голос - це дуже добрий результат. Це рішення важливе для українців і важливе для самої Європи", - зазначив Клімкін.

За його словами, тепер українська сторона спільно з європейськими партнерами працюватиме "над технічним боком оформлення безвізового режиму". Очільник МЗС вважає, що всі процедури щодо запровадження безвізового режиму мають завершитися за 1,5-2 місяці.

"Знаючи ЄС, можу сказати, що потрібно буде 1,5-2 місяці для остаточного ухвалення рішення. Зараз будуть збиратися технічні представники, потім буде засідання Ради ЄС. Нинішнє голосування має двічі затвердити Рада Євросоюзу - на рівні послів країн-членів та міністрів", - пояснив Клімкін.

Він зауважив, що сьогоднішнє голосування є "особливим, дуже важливим і піднесеним моментом" для нього особисто, однак міністр святкуватиме його тоді, коли українці вперше перетнуть кордон Європи без віз, за біометричними паспортами.

"Я буду святкувати той день, коли українці з біометричними паспортами вперше в'їдуть у ЄС. Тоді це буде день, коли ми будемо по-справжньому святкувати. Вважаю, що цьогорічне літо уже буде безвізовим", - сказав Клімкін.Безвіз для українців має запрацювати за півтора-два місяці - Клімкін

Як відомо, Європейський парламент сьогодні, 6 квітня, проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.

Нагадаємо, що 5 квітня в Європарламенті пройшли дебати з приводу безвізового режиму для України. Під час дебатів більша кількість депутатів виступили за безвіз для України, наголосивши, що Україна виконала всі умови.

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06 04 2017 14:30
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