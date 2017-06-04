Рішення Європарламенту - це ще не скасування віз, але ми працюємо, - Порошенко
Про це він сказав журналістам в кулуарах 10-го Київського безпекового форуму, який проходить в Києві в четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Я хочу підкреслити, що це ще не відкриття кордону. Ми ще чекаємо рішення Ради ЄС, ми старанно працюємо, щоб ніхто не відсунув і не відстрочив цей процес", – сказав Порошенко.
За словами глави Української держави, "пропутінські представники" в Євросоюзі намагаються завадити Україні отримати безвізовий режим і останні дебати в Європарламенті це підтвердили.
"Тільки спільна робота всіх політсил всередині держави та за її межами дає нам можливість бути твердо впевненими в тому, що все у нас буде добре", – сказав Порошенко.
Він також вважає, що президентські вибори у Франції, не можуть негативно вплинути на процес надання "безвізу" українцям.
У свою чергу міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що нинішнє голосування в Європарламенті за безвізовий режим для України є надзвичайно важливим як для українців, так і для самої Європи, повідомляє "Укрінформ".
"Голосування в Європарламенті у 521 голос - це дуже добрий результат. Це рішення важливе для українців і важливе для самої Європи", - зазначив Клімкін.
За його словами, тепер українська сторона спільно з європейськими партнерами працюватиме "над технічним боком оформлення безвізового режиму". Очільник МЗС вважає, що всі процедури щодо запровадження безвізового режиму мають завершитися за 1,5-2 місяці.
"Знаючи ЄС, можу сказати, що потрібно буде 1,5-2 місяці для остаточного ухвалення рішення. Зараз будуть збиратися технічні представники, потім буде засідання Ради ЄС. Нинішнє голосування має двічі затвердити Рада Євросоюзу - на рівні послів країн-членів та міністрів", - пояснив Клімкін.
Він зауважив, що сьогоднішнє голосування є "особливим, дуже важливим і піднесеним моментом" для нього особисто, однак міністр святкуватиме його тоді, коли українці вперше перетнуть кордон Європи без віз, за біометричними паспортами.
"Я буду святкувати той день, коли українці з біометричними паспортами вперше в'їдуть у ЄС. Тоді це буде день, коли ми будемо по-справжньому святкувати. Вважаю, що цьогорічне літо уже буде безвізовим", - сказав Клімкін.Безвіз для українців має запрацювати за півтора-два місяці - Клімкін
Як відомо, Європейський парламент сьогодні, 6 квітня, проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.
Нагадаємо, що 5 квітня в Європарламенті пройшли дебати з приводу безвізового режиму для України. Під час дебатів більша кількість депутатів виступили за безвіз для України, наголосивши, що Україна виконала всі умови.
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