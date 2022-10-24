Ріші Сунак стане новим прем'єром Британії

Колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак стане лідером Консервативної партії та обійме посаду прем'єр-міністра своєї країни. Його суперниця, лідерка Палати громад Пенні Мордонт, зняла свою кандидатуру зі змагань після того, як не змогла набрати необхідні для участі у виборах 100 голосів.

Про це повідомляє New York Times.

Видання відзначає, що Сунак стане третім головою британського уряду за сім тижнів і першою людиною азійського походження на цій посаді.

"У результаті ми тепер обрали нашого наступного прем’єр-міністра. Це рішення є історичним і ще раз демонструє різноманіття й талановитість нашої партії. Я повністю підтримую Ріші", – заявила Мордонт.

BBC передає, що лише кандидатуру ексміністра Британії підтримали більше 100 депутатів. Тому він автоматично є переможцем.

Згодом перемогу Ріші Сунака прокоментували і у Консервативній партії. Її підтвердив голова "комітету 1922 року" Палати громад, який займався виборами, сер Грем Бреді.

"Можу підтвердити, що ми отримали одну кандидатуру, яка відповідає критеріям. Відповідно, Ріші Сунака обрано лідером Консервативної партії", – заявив Бреді.