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Рішучу підтримку України підтвердили глави МЗС Франції та Британії

Міністри закордонних справ Франції Катрін Колонна та Великої Британії Джеймс Клеверлі на зустрічі в Парижі підкреслили свою рішучість підтримувати Україну
Рішучу підтримку України підтвердили глави МЗС Франції та Британії Фото: Укрінформ
Про це йдеться у Спільній заяві за підсумками зустрічі, розміщеній на сайті МЗС Франції.
 
"Міністри підкреслили свою рішучість надати Україні політичну, військову, гуманітарну та економічну підтримку, необхідну їй для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності та підвищення її стійкості протягом зимового періоду та після нього. Вони висловили жаль щодо міжнародних наслідків дій росії та наголосили на своїй готовності пом’якшити наслідки для найбільш уразливих верств населення", - йдеться у заяві.
 
Міністри домовилися координувати свою підготовку до майбутніх міжнародних конференцій з цивільного опору та відновлення і підтвердили непохитну відданість боротьбі з безкарністю.
 
Вони також засудили насильницьке придушення Іраном мирних протестів і підтримку Тегераном війни росії в Україні, в тому числі за допомогою безпілотних літальних апаратів, які використовуються для невибіркових атак на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру.
 
Колонна і Клеверлі пообіцяли посилити міжнародне співробітництво для протидії цій діяльності. Вони підтвердили чітку рішучість гарантувати, що Іран ніколи не зможе отримати ядерну зброю, а також висловили глибоку стурбованість недостатньою співпрацею цієї країни з Міжнародним агентством з атомної енергії.
 
Зазначається, що у сфері зміни клімату та біорізноманіття дві країни підтримуватимуть міжнародні дії під головуванням Єгипту та ОАЕ, терміново інтегруватимуть і посилять свої кліматичні амбіції у всіх двосторонніх процесах.
 
Франція і Британія погодилися співпрацювати, щоб гарантувати безпеку енергопостачання та прискорити енергетичний перехід, зокрема, сприяючи розвитку вітроенергетики. Колонна і Клеверлі підтвердили необхідність зменшити зростання цін на енергоносії та обмежити ціну на нафту, як заплановано у рамках G7.
 
Міністри пообіцяли зміцнювати двостороннє співробітництво в сфері цивільної атомної енергетики та привітали прогрес, досягнутий у напрямку інвестиційного рішення для проекту атомної електростанції Sizewell C.
 
У сфері нелегальної міграції вони підкреслили нагальну потребу боротися з усіма її формами, а також усувати її першопричини.
 
Міністри пообіцяли зміцнювати співпрацю для вільного та відкритого Індійсько-Тихоокеанського регіону та координувати свої відповіді на системні виклики, що є наслідком зростання активності Китаю, залишаючись готовими працювати з цією країною у сферах, що викликають міжнародне занепокоєння, таких як зміна клімату.
 
Окрім того, Франція та Велика Британія наполягатимуть, аби Китай, постійний член РБ ООН, взяв на себе зобов'язання в рамках ООН, особливо в умовах агресивної війни, яку веде росія проти України.
 
Міністри підтвердили фундаментальне та міцне партнерство між Францією та Сполученим Королівством і заявили, що вони з нетерпінням чекають амбітного двостороннього саміту, який відбудеться у Франції на початку 2023 року.
 
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12 11 2022 09:27
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