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Рівень безробіття у ЄС найнижчий з 2008 року

Найнижчий рівень безробіття у Чехії, Німеччині та Мальті, а найвищий - Греції та Іспанії
Рівень безробіття у 28 країнах-членах ЄС найнижчий за останні майже 10 років.
Рівень безробіття у ЄС найнижчий з 2008 року Фото: AFP

У лютому рівень безробіття у Єврозоні становив 8,5%, в порівнянні з 8,6 в січні і 9,5% - у лютому 2017 року, повідомляє Євростат.

Це найнижчий зафіксований рівень безробіття з грудня 2008 року.

Загалом по ЄС рівень безробіття у лютому цього року склав 7,1%. У січні цей показник становив 7,2%, а в лютому минулого року – 8%. Це найнижчий рівень безробіття з вересня 2008 року.

У конкретних цифрах це означає, що число безробітних у ЄС скоротилося на 141 тисячу осіб і зараз становить менше 14 млн осіб.

Серед держав-членів найнижчий рівень безробіття у Чехії (2,4%), Німеччині та Мальті (по 3,5%), а також Угорщині (3,7%).

Найвищий рівень безробіття спостерігався у Греції (20,8%) та Іспанії (16,1%).

Нагадаємо, що в 2016 році в Євросоюзі зафіксували рекордно низький рівень безробіття.

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04 04 2018 15:37
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