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Рівень розкриття злочинів знизився до 30%, - Луценко

Найнижчий відсоток розкриття злочинів у Києві
Розкриття злочинів у 2016 році склало менше 30%.Генпрокурор висловив занепокоєння зростанням криміногенної обстановки.
Рівень розкриття злочинів знизився до 30%, - Луценко Фото:112.ua

"В 13-му році розкривалося 45% від усіх облікованих злочинів, в 14-му – 44%, в 15-му – 39% і  це в принципі європейська норма – близько 40%. Але вже минулого року – менше 30%. Неможливо доводити ефективність роботи прокуратури з такими показниками", – заявив генеральний прокурор Юрій Луценко 15 лютого під час наради в Генпрокуратурі, повідомляє "Українська Правда".

За словами Луценка, найменший показник розкриття злочинів ­– у столиці – 16%.

Генпрокурор висловив занепокоєння зростанням криміногенної обстановки.

"Криміногенна ситуація в більшості регіонів викликає дуже суттєве занепокоєння. Її причини війна на Донбасі, безробіття дезорганізація правоохоронних органів", – зазначив він.

За його словами, в 2016 році було зареєстровано 1 мільйон 124 тисячі 401 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив догану старшому слідчому ГПУ Олексію Алфімову, який украв талони на пальне під час обшуку, та застереження про припинення неетичної поведінки прокурору-втікачу Сергію Стороженку, який забув вказати в декларації за 2015 рік власні фірми та щосили втікав від журналістки.

 
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15 02 2017 12:13
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