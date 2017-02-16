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Рівень терористичної загрози у Києві зросте 18-22 лютого, - Шкіряк

У період, коли відбуваються масові заходи за участю великої кількості людей, зростає рівень терористичної загрози
Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що у Києві 18-22 лютого буде підвищено рівень терористичної загрози.
Рівень терористичної загрози у Києві зросте 18-22 лютого, - Шкіряк Майдан Незалежності. Фото: Українська правда

"У період, коли відбуваються масові заходи за участю великої кількості людей, безумовно, зростає рівень терористичної загрози. У тому числі, ми говоримо про те, що під час запланованих заходів 18-22 лютого рівень терористичної загрози буде підвищено", - повідомив Шкіряк на брифінгу, інформує "112".

Нагадаємо, у Службі безпеки України підозрюють, що Росія готує провокації з використанням насильства на заходах до річниці розстрілів на Майдані.

Зазначимо, в СБУ також заявляють, що основним об'єктом інформаційних атак з боку Російської Федерації є Україна.
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16 02 2017 16:10
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