Рівень забруднення повітря в Києві за останній тиждень зріс майже вдвічі

З 14 по 20 лютого в повітрі столиці спостерігається перевищення концентрацій діоксиду азоту та формальдегіду.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії, пише Укрінформ.

"За даними стаціонарних постів спостережень Центральної геофізичної обсерваторії з 14 по 20 лютого у Києві відмічено деяке перевищення гранично допустимих концентрацій за середньодобовим вмістом", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, концентрація пилу зросла в 1,0-1,3 рази на Бессарабській площі, вул.Каукаській та проспекті Перемоги.

На площах Перемоги, Бессарабській, Деміївській, проспектах Перемоги та Оболонському, вулицях Скляренка, Довженка, Каунаській у 1,2-1,7 рази збільшилася кількість оксиду вуглицю.

Майже на всіх постах спостережень у 2,0-3,9 рази зросла концентрація діоксиду азоту.

Формальдегіду побільшало у 1,3-2,1 рази.

Забруднення атмосфери міста протягом тижня залишалось підвищеним, особливо в місцях поблизу великих автомагістралей (Бессарабська площа, Деміївська площа – Центральний автовокзал, вул.Довженка – поблизу метро Шулявка, вулиця Каунаська, проспект Перемоги – поблизу метро Святошин, Оболонський проспект).

Підвищення вмісту всіх забруднювальних речовин особливо було помітним 17-18 лютого. Тоді слабкий вітер та припідняті інверсії, зафіксовані під час радіозондування атмосфери, яке здійснюється обсерваторією, сприяли накопиченню шкідливих домішок в атмосфері.

У обсерваторії зазначили, що починаючи з 21 лютого завдяки зростанню швидкості вітру та випадінню опадів, погодні умови сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок, що призведе до зменшення забруднення повітря в столиці.

Нагадаємо, в січні в Києві спостерігалися незрозумілий людям смог та різький запах, причиною яких в ДСНС назвали різного роду котли та опалювальні установки і каміни, які використовують кияни.

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