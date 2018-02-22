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У Рівному сайт журналістських розслідувань вивели в офлайн, а офіс підпалили, - ФОТО

Напередодні невідомі пограбували хостингову компанію, яка обслуговувала ресурс
В офіс рівненського сайту журналістських розслідувань "Четверта влада" ввечері в четвер кинули пляшку із запальною сумішшю.
У Рівному сайт журналістських розслідувань вивели в офлайн, а офіс підпалили, - ФОТО Фото: facebook.com/iurii.rivne

"Тільки що невідомий спробував підпалити наш офіс. Повно диму, щось горіло", повідомляється в Facebook видання.

Кілька днів тому сайт "Четвертої влади" пішов в офлайн - невідомі пограбували хостингову компанію, яка обслуговувала ресурс. Головний редактор "Четвертої влади" Володимир Торбіч розцінив це як перешкоджання журналістській діяльності.

Фото: facebook.com/iurii.rivne

"Дуже багато заможних людей хотіли, щоб багато матеріалів зникли. За багатьма відкриті кримінальні провадження", - написав він у Facebook.

Сайт спеціалізується на виявленні корупції місцевої влади.

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22 02 2018 20:44
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