Напад на Стерненка в Одесі розслідуватиме київська поліція
Таке рішення було прийняте на прохання народних депутатів.
"У зв’язку з надходженням до ГПУ численних звернень в інтересах Стерненка, у т.ч. від народних депутатів, з метою забезпечення найбільш ефективного слідства Генеральною прокуратурою його здійснення в кримінальних провадженнях за ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 122 КК України та за ч. 2 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України", - повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган "Українській правді".
Вона додала, що наразі у зазначених кримінальних провадженнях про підозру ще нікому не повідомляли.
"Досудове розслідування триває. Вживаються заходи щодо вичерпного дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень", - підсумувала Сарган.
Як повідомив Стерненко у Facebook, його після нападу вже виписали з київської лікарні, і він повертається до Одеси, щоб довести свою невинуватість.
"Мене виписали з лікарні. Я повертаюсь до Одеси, тому що: мені немає чого приховувати і я буду усіляко сприяти розслідуванню; закон і справедливість на моїй стороні (навіть якщо хтось у просторих кабінетах вважає інакше); не збираюсь облишати громадську діяльність; мене викликав слідчий, і я прийду до нього для участі у відтворенні подій", - написав Стерненко.
"І навіть якщо слідство забажає вкотре зробити мене підозрюваним, я сам прийду до них і доведу свою невинуватість в суді", - додав Стерненко.
Нагадаємо, 24 травня двоє невідомих скоїли замах на екс-керівника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка.
Стерненко під час зіткнення отримав ножове поранення у руку. Один з нападників утік, але згодом був затриманий. Інший – отримав від Стерненка смертельний удар ножем у живіт.
Поліція розслідує убивство нападника на Стерненка як умисне.
Сам Стерненко спочатку заявляв, що ніж належав йому, а потім – що відібрав ніж у нападників.
Другого нападника поліція відпустила, він проходить у справі як свідок.
Це був уже третій замах на Стерненка. 1 травня невідомий вистрілив у нього ззаду з травматичної зброї. 7 лютого на Стерненка напали біля його будинку.
Стерненка підозрюють також у вчинені нападу на начальника одеської поліції Дмитра Головіна під час протестів проти забудови у Міському саду Одеси в листопаді 2017 року.
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