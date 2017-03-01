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03 01 2017 15:23

Різдвяні свята у "Парку Київська Русь"

Сцену Різдва Христового спрадавна грали як актори, так і прості люди
Протягом тривалих різдвяних вихідних – з 7 по 9 січня – гостей Древнього Києва чекає особлива святкова програма. Саме тут можна побачити справжній Різдвяний вертеп, відтворений за стародавніми традиціями.
Різдвяні свята у "Парку Київська Русь"
Фото: parkkyivrus.com Зображення 1 / 6 Використовуйте клавіші для перегляду

Гості Парку побачать цю знайому історію у виконанні акторів театру Древнього Києва і звичайно самі зможуть долучитися до цієї визначної події. Для всіх гостей "Парку Київська Русь" будуть влаштовані фотосесії з учасниками вертепу, а також майстер-класи з виконання колядок. Хтось всього лише згадає відомі слова і мотиви, а хтось навчиться чомусь новому. Святкуючи Різдво Христове у Древньому Києві, можна відчути дух цього особливого свята у повній мірі і отримати незабутні враження.

Госты "Парку Київська Русь" зможуть останній раз скористатися нагодою відвідати головну резиденцію Діда Мороза. Її урочисте закриття відбудеться в понеділок – 9 січня. Тоді сивобородий чарівник і весь його казковий почет попрощаються з мешканцями та гостями Древнього Києва до наступної зими.

 

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований в с. Копачів Обухівського району. Дістатися можна маршрутними автобусами від ст. м. Видубичі або власним транспортом.

Вартість квитків – 150 грн, пенсіонери – 80 грн, діти шкільного віку – 50 грн, дошкільнята - безкоштовно.

Деталі на сайті: www.parkkyivrus.com.

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