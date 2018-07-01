Різдвяної ночі Російський центр у Києві облили червоною фарбою, – ВІДЕО

Члени організації "Чорний комітет" у різдвяну ніч облили червоною фарбою Російський центр науки і культури в Києві.

Про це розповіли в організації.

Члени "Чорного Комітету" назвали Російський центр науки і культури в Києві "структурою РФ, яка є прикриттям для ворожої Україні пропаганди, регулярно організовує поїздки до держави-агресора та агітує тут за "русский мир".

Під час нападу центральний вхід установи залили червоною фарбою, що, за їх словами, символізує "кров українців на руках Москви", зробили напис: "Смерть Росії!" та розкидали листівки наступного змісту:

"Держава-агресор РФ вже четвертий рік відкрито воює проти України та окупувала частину нашої території. Ми не допустимо, щоб в Україні існували будь-які пропагандистські організації РФ, тим паче державні".

Представництво Федерального агентства у справах Співдружності Незалежних Держав, співвітчизників, які проживають за кордоном, і з міжнародної гуманітарної співпраці (Росспівробітництво) в Україні було утворено в 2007 році. Воно здійснює свою діяльність відповідно до Угоди між Урядом Російської Федерації і Кабінетом Міністрів України "Про заснування та умови діяльності інформаційно-культурних центрів" від 27 лютого 1998 року і керуючись "Положенням про представництво Федерального агентства у справах Співдружності Незалежних Держав, співвітчизників, які проживають за кордоном, і з міжнародної гуманітарної співпраці...", затверджених Указом Президента Російської Федерації від 13 листопада 2009 року №1283, а також чинним законодавством Російської Федерації і України.

До пріоритетних завдань Представництва, як зазначено на офіційному сайті, належать "розвиток і зміцнення всебічних російсько-українських гуманітарних зв'язків в інтересах взаєморозуміння і співпраці, а також розробка і реалізація проектів і програм, спрямованих на підтримку російської мови, просування вітчизняної культури, російських освітніх послуг, допомогу об'єднанням співвітчизників, ветеранським організаціям" тощо.

Нагадаємо, в п’ятницю, 5 січня, активісти націоналістичного руху "Права молодь" сплюндрували пам’ятник маршалу СРСР Георгію Жукову у Харкові.