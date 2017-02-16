РНБО доручила правоохоронцям забезпечити громадський порядок в районі АТО на Донбасі

Про це йдеться в рішенні Ради, введеному в дію указом глави держави

Рада національної безпеки і оборони України доручила правоохоронним органам вжити заходів щодо забезпечення громадського порядку в районі проведення АТО на Донбасі.

Крім того, МВС та СБУ доручено невідкладно забезпечити належну охорону об'єктів газо - та електропостачання, транспортної інфраструктури в районі проведення АТО і створення належних безпеки умов їх безперебійного функціонування, - йдеться в рішенні Ради, яку своїм указом від 16 лютого ввів у дію президент Петро Порошенко, повідомляє "112.ua".

"Національній поліції України, Національній гвардії України, Службі безпеки України забезпечити безпеку і виключити можливість у встановлений законом спосіб спроби порушення громадського порядку на об'єктах критичної інфраструктури... Службі безпеки України невідкладно активізувати роботу по нейтралізації спроб російських спецслужб, їх агентури, пов'язаних з ними підривних елементів та диверсійно-розвідувальних груп ускладнити функціонування об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться в документі.

Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, РНБО на засіданні розглядав питання нейтралізації загрози енергетичній безпеці України. Зокрема, президент Петро Порошенко зазначив ризики для металургії та загрозу скорочення валютних надходжень з-за блокади Донбасу.

Надзвичайний стан в енергетиці України, згідно з розпорядженням уряду №103, набув чинності з 16 лютого.

У той же час глава держави пообіцяв розширити перелік товарів, заборонених до перевезення через лінію дотику.