РНБО представила концепцію деокупації Донбасу

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов представив концепцію закону про деокупацію Донбасу, який повинен стати альтернативою антитерористичній операції.

Його текст складається з преамбули і шести пунктів, повідомляє Нromadske.

У преамбулі зазначено, що правовий режим АТО, запроваджений у квітні 2014 року, дозволив зупинити розширення російської агресії та локалізувати її в Донецькій і Луганській областях. Також він дозволив провести президентські, парламентські і місцеві вибори. Водночас ні за масштабами, ні за характером, ні за часом проведення антитерористична операція не відповідає завданням звільнення окупованих територій. Саме тому виникла необхідність створити нові правові рамки для вирішення цього завдання.

Важливою складовою майбутнього законопроекту є надання президентові права застосовувати Збройні Сили України та інші військові формування в Луганській і Донецькій областях. При цьому наголошено, що зараз законодавство визначає дві підстави для застосування військ - це стан війни і АТО.

"На початку агресії Росії законодавчо в нас були тільки дві можливості для відсічі - це формат АТО та введення воєнного стану. Воєнний стан ми не могли тоді ввести, тому що він обмежував демократичні процедури. Зокрема, не давав можливості проводити вибори. А нам важливо було провести президентські, парламентські і місцеві вибори. Зараз законодавчо надається формат для ведення бойових дій", - зазначив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Для безпосереднього керівництва заходами забезпечення нацбезпеки створюється оперативний штаб, керівництво якого призначає президент.

Серед пропозицій, які обговорюють, - надання штабу права визначати перелік товарів, які заборонено або дозволено переміщувати між територією України і тимчасово окупованими територіями. Зараз переміщення таких товарів заборонено рішенням РНБО від 15 березня цього року.

Водночас на такій території забороняється господарська діяльність, що підлягає держрегулюванню (ліцензування, отримання дозвільних документів, сертифікація та інше), ввезення та/або вивезення товарів військового призначення, організація залізничних, автомобільних, морських, річкових, поромних, повітряних сполучень. Заборонено також користування державними ресурсами, в тому числі природними, фінансовими і кредитними, заборонено здійснення грошових переказів.

Громадяни України мають право на вільний і безперешкодний в'їзд на окуповану територію і виїзд з неї через контрольні пункти в'їзду-виїзду за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

"Метою державної політики з відновлення державного суверенітету над тимчасово окупованою територією Донецької і Луганської областей є: звільнення окупованих територій і відновлення конституційного ладу на всій території України; захист прав, свобод і законних інтересів громадян України, які постраждали в результаті російської агресії; зміцнення незалежності, державного суверенітету і єдності незалежної, суверенної, демократичної, правової, соціальної Української держави", - зазначено в документі.

Нагадаємо, 14 червня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов висловив сподівання, що найближчим часом завершиться розробка законопроекту про зміну формату антитерористичної операції на Донбасі, і парламент його оперативно розгляне.

Аналіз нового законопроекту показав, що він передбачає створенняОперативного штабу з широкими повноваженнями і визнання окремих районів Донбасу окупованими територіями.

Пізніше стало відомо, що Рада національної безпеки і оборони найближчим часом розгляне законопроект про деокупацію і реінтеграцію Донбасу.