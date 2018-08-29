РНБО розгляне перелік юросіб, до яких мають бути застосовані санкції за будівництво Керченського мосту
"МТОТ ініціювало питання застосування санкцій до 19 юридичних осіб (приватних компаній та компаній у федеральній власності РФ, федеральних установ РФ), які є керівниками/засновниками юридичних осіб, залучених до процесу незаконного будівництва Керченського мосту, з урахуванням наявної інформації та підготувало відповідний пакет документів", - повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.
Зокрема, до списку санкцій потрапили компанії ТОВ "Стройгазмонтаж" (виконавець з проектування та будівництва), його дочірня компанія ТОВ "СГМ-Мост" (Москва), головний проектувальник проекту АТ "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург" (м. Санкт-Петербург), субпідрядники ВАТ "Мостотрест" (Москва), ТОВ "Портгидрострой" (м. Новоросійськ) тощо.
Зазначено, що санкції унеможливлять економічні відносини з Україною, дозволять обмежити або припинити економічні відносини з країнами Європейського Союзу та Сполученими Штатами Америки.
Нагадаємо, що 15 травня за участі президента РФ Володимира Путіна відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини кримського мосту.
Водночас Президент України Петро Порошенко заявив, що "незаконне будівництво Керченського моста є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля".
У Євросоюзі підкреслили, що, побудувавши Керченський міст, Росія ще раз порушила суверенітет і територіальну цілісність України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО
- ФОТО NASA запустило зонд Parker Solar Probe, що вивчатиме Сонце з рекордно близької відстані
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- Ринок пластичної хірургії в Україні: проблеми та перспективиМільйони жінок, а останнім часом і чоловіків, щорічно звертаються до пластичних хірургів, аби, відкоригувати, або ж змінити свою зовнішність. Та чи обов’язково українцям виїжджати за кордон у пошуках надання якісних послуг? Ми опитали найавторитетніших вітчизняних спеціалістів, аби оцінити реальні перспективи та недоліки українського ринку пластичної хірургії
- Тотальні обійми: Як ветеран АТО вчить пізнавати себе завдяки аргентинському тангоЩоразу, записуючи інтерв’ю з ветераном про діяльність яку кожен з них розпочав після повернення з війни, дивуюся, яка багата в людей фантазія, щоб так кардинально змінювати рід занять