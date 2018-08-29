РНБО розгляне перелік юросіб, до яких мають бути застосовані санкції за будівництво Керченського мосту

Санкції зроблять неможливими економічні відносини з Україною, дозволять обмежити або припинити економічні відносини зі США та країнами ЄС

Кабінет міністрів України внесе на розгляд Ради національної безпеки й оборони (РНБО) перелік юридичних осіб, до яких повинні бути застосовані санкції за незаконне будівництво Керченського мосту.

"МТОТ ініціювало питання застосування санкцій до 19 юридичних осіб (приватних компаній та компаній у федеральній власності РФ, федеральних установ РФ), які є керівниками/засновниками юридичних осіб, залучених до процесу незаконного будівництва Керченського мосту, з урахуванням наявної інформації та підготувало відповідний пакет документів", - повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Зокрема, до списку санкцій потрапили компанії ТОВ "Стройгазмонтаж" (виконавець з проектування та будівництва), його дочірня компанія ТОВ "СГМ-Мост" (Москва), головний проектувальник проекту АТ "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург" (м. Санкт-Петербург), субпідрядники ВАТ "Мостотрест" (Москва), ТОВ "Портгидрострой" (м. Новоросійськ) тощо.

Зазначено, що санкції унеможливлять економічні відносини з Україною, дозволять обмежити або припинити економічні відносини з країнами Європейського Союзу та Сполученими Штатами Америки.

Нагадаємо, що 15 травня за участі президента РФ Володимира Путіна відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини кримського мосту.

Водночас Президент України Петро Порошенко заявив, що "незаконне будівництво Керченського моста є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля".

У Євросоюзі підкреслили, що, побудувавши Керченський міст, Росія ще раз порушила суверенітет і територіальну цілісність України.