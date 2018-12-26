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РНБО розгляне введення нових санкцій за проведення "виборів" в ОРДЛО та агресію у морі

У список включать депутатів російської Думи
Рада національної безпеки і оборони сьогодні розгляне введення санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб за проведення так званих виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
РНБО розгляне введення нових санкцій за проведення "виборів" в ОРДЛО та агресію у морі Фото: МАРКІВ МИХАЙЛО / POOL

Про це під час засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) повідомив Президент України Петро Порошенко.

"Сьогодні до порядку денного РНБО внесено проект прийняття рішення про застосування санкцій України за незаконне проведення виборів на окупованій території нашої держави на Донбасі, за агресію проти нашої держави в Чорному морі біля Керченської протоки", - сказав він.

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Порошенко додав, що ці процеси підтримує Державна дума Росії, тому в списку санкцій буде включено значну кількість російських депутатів.

Нагадаємо, напередодні уряд Росії опублікував розширений список санкцій щодо українських громадян і юридичних осіб.

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26 12 2018 15:15
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