РНБО розгляне законопроект про реінтеграцію Донбасу вже сьогодні, - Геращенко
"Ми сьогодні маємо дискутувати щодо того, як повернути ці території. Як вам відомо, експертами РНБО, із залученням народних депутатів України був розроблений проект закону про реінтеграції Донбасу. У найближчі години він буде обговорений на Раді нацбезпеки і оборони і буде ухвалено рішення або в такому варіанті подається цей текст в парламент, туди після дискусії будуть внесені зміни. Я сподіваюся, що ми проведемо дискусію з тексту цього законопроекту і в рамках Мінської платформи", - сказала Геращенко, повідомляє "112 Україна".
За словами Геращенко, згідно з результатами досліджень, на окупованих територіях є серйозні проблеми з доступом до інформації про Україну та події, які відбуваються на підконтрольній їй території. "Ця проблематика ускладнює задачу, яка стоїть перед українською владою, - боротися за уми тих громадян, які залишаються на окупованих територіях", - підкреслила вона.
"Ми будемо повертати території у політико-дипломатичний спосіб, але через посилення української армії. Саме тому наш військовий бюджет значно збільшується і ми є єдиною країною в Європі, яка змушена 5% ВВП виділяти на реформу української армії. У нас безумний сусід, ми маємо від нього захиститися", - резюмувала вона.
Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко повідомив про розробку за його дорученням законопроекту про реінтеграції окупованого Донбасу. За його словами, даний документ базується на мінських угодах.
Подробиці плану реінтеграції Донбасу з посиланням на власні джерела у ВР повідомили російські ЗМІ. За даними "Комерсанта", план реінтеграції Донбасу, який розробляють в Адміністрації президента України Петра Порошенка, передбачає припинення антитерористичної операції в регіоні і введення замість неї військового положення.
Президент Петро Порошенко і державний секретар США Рекс Тіллерсон під час переговорів у неділю затвердили алгоритм подальшої роботи для мирного врегулювання на Донбасі.
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