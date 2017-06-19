РНБО розгляне законопроект щодо реінтеграції Донбасу найближчим часом

Рада національної безпеки і оборони найближчим часом розгляне законопроект про деокупацію і реінтеграцію Донбасу.

Роботу над законопроектом "Про особливості державної політики щодо відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей України" практично завершено і його буде винесено на засідання РНБО.

"Сьогодні ми працювали кілька годин, дошліфовуємо певні дискусійні моменти законопроекту. Найближчим часом відбудеться засідання РНБО, де буде розглянуто цей законопроект і буде прийнято остаточне рішення. Також я запропонувала найближчим часом провести дискусію щодо законопроекту на неформальній мінській платформі, яка створена і успішно працює в Раді", - повідомила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко

"За дорученням президента разом з експертами і секретаріатом РНБО триває робота над цим проектом. Важливо: Україна залишається відданою політико-дипломатичним шляхом врегулювати війну на Донбасі, інспіровану РФ, при цьому ми боремося за деокупацію і повернення територій. Саме це і є філософією законопроекту", - додала Геращенко.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов вважає, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ.