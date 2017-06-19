РНБО розгляне законопроект щодо реінтеграції Донбасу найближчим часом
Роботу над законопроектом "Про особливості державної політики щодо відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей України" практично завершено і його буде винесено на засідання РНБО.
"Сьогодні ми працювали кілька годин, дошліфовуємо певні дискусійні моменти законопроекту. Найближчим часом відбудеться засідання РНБО, де буде розглянуто цей законопроект і буде прийнято остаточне рішення. Також я запропонувала найближчим часом провести дискусію щодо законопроекту на неформальній мінській платформі, яка створена і успішно працює в Раді", - повідомила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко
"За дорученням президента разом з експертами і секретаріатом РНБО триває робота над цим проектом. Важливо: Україна залишається відданою політико-дипломатичним шляхом врегулювати війну на Донбасі, інспіровану РФ, при цьому ми боремося за деокупацію і повернення територій. Саме це і є філософією законопроекту", - додала Геращенко.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов вважає, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ.
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