Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

РНБО розгляне законопроект щодо реінтеграції Донбасу найближчим часом

Україна залишається відданою політико-дипломатичним шляхом врегулювати війну
Рада національної безпеки і оборони найближчим часом розгляне законопроект про деокупацію і реінтеграцію Донбасу.
РНБО розгляне законопроект щодо реінтеграції Донбасу найближчим часом Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Роботу над законопроектом "Про особливості державної політики щодо відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей України" практично завершено і його буде винесено на засідання РНБО.

"Сьогодні ми працювали кілька годин, дошліфовуємо певні дискусійні моменти законопроекту. Найближчим часом відбудеться засідання РНБО, де буде розглянуто цей законопроект і буде прийнято остаточне рішення. Також я запропонувала найближчим часом провести дискусію щодо законопроекту на неформальній мінській платформі, яка створена і успішно працює в Раді", - повідомила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко 

"За дорученням президента разом з експертами і секретаріатом РНБО триває робота над цим проектом. Важливо: Україна залишається відданою політико-дипломатичним шляхом врегулювати війну на Донбасі, інспіровану РФ, при цьому ми боремося за деокупацію і повернення територій. Саме це і є філософією законопроекту", - додала Геращенко.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов вважає, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 06 2017 11:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.