РНБО займеться проблемами з корупцією навколо паспортів, за якими поїхали кримчани

Рада національної безпеки і оборони України в найближчі дні розгляне ситуацію з проблемами переселенців з окупованого Криму, в тому числі з ситуацією навколо видачі закордонних паспортів.

Про це повідомив лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв, передає Укрінформ.

За його словами, було отримано негативну інформацію про явища, які відбуваються в прикордонних з Кримом районах, а також з рішенням проблем кримчан.

"Особливо в області, скажімо, видачі паспортів. Тут явні елементи корупції, а також беззаконня щодо цих осіб (кримчан - ред.)", - підкреслив Джемільов.

Він пояснив, що в Криму налагодили бізнес з оформлення біометричних закордонних паспортів. При цьому мова йде про безпроблемне отримання документа, навколо якого зараз в Україні ажіотаж, за допомогою корупційних схем.

"Отримуємо інформацію, автобусами приїжджають з Севастополя люди, за дуже короткий час отримують ці безвізи, і їдуть, а інші громадяни, в тому числі кримські татари, етнічні українці, які принципово не платять ніяких незаконних грошей, змушені по кілька разів приїжджати (на материкову Україна для оформлення паспорта - ред.) ", - пояснив він.

Нагадаємо, що в Україні щодня оформлюється близько 21-22 тисяч біометричних паспортів.

У той же час, громадяни, які вирішили оформити біометричний паспорт, вимушені чекати на видачу через затримки. На сьогодні затримки друку паспортів складають 2-3 тижні. Що цікаво, ДМС збільшила прийом заявок. Зокрема, сервісні центри, де документ можна оформити удвічі дорожче, але більш "комфортно", працюють не з 9 до 18, а з 8.30 до 19.30. Відтак, природно, що кількість охочих зробити документи збільшилася, проте друкувати паспорти не встигають.

Найбільше постраждали ті, хто оформлював нетермінові біометричні паспорти. Станом на 2 серпня майже по всій Україні видали "біометрію" тим громадянам, які подавали документи ще 17 червня. Поліграфічний комбінат "Україна" друкує в першу чергу термінові паспорти, кількість яких значно вища.