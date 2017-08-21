РНБО займеться проблемами з корупцією навколо паспортів, за якими поїхали кримчани
Про це повідомив лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв, передає Укрінформ.
За його словами, було отримано негативну інформацію про явища, які відбуваються в прикордонних з Кримом районах, а також з рішенням проблем кримчан.
"Особливо в області, скажімо, видачі паспортів. Тут явні елементи корупції, а також беззаконня щодо цих осіб (кримчан - ред.)", - підкреслив Джемільов.
Він пояснив, що в Криму налагодили бізнес з оформлення біометричних закордонних паспортів. При цьому мова йде про безпроблемне отримання документа, навколо якого зараз в Україні ажіотаж, за допомогою корупційних схем.
"Отримуємо інформацію, автобусами приїжджають з Севастополя люди, за дуже короткий час отримують ці безвізи, і їдуть, а інші громадяни, в тому числі кримські татари, етнічні українці, які принципово не платять ніяких незаконних грошей, змушені по кілька разів приїжджати (на материкову Україна для оформлення паспорта - ред.) ", - пояснив він.
Нагадаємо, що в Україні щодня оформлюється близько 21-22 тисяч біометричних паспортів.
У той же час, громадяни, які вирішили оформити біометричний паспорт, вимушені чекати на видачу через затримки. На сьогодні затримки друку паспортів складають 2-3 тижні. Що цікаво, ДМС збільшила прийом заявок. Зокрема, сервісні центри, де документ можна оформити удвічі дорожче, але більш "комфортно", працюють не з 9 до 18, а з 8.30 до 19.30. Відтак, природно, що кількість охочих зробити документи збільшилася, проте друкувати паспорти не встигають.
Найбільше постраждали ті, хто оформлював нетермінові біометричні паспорти. Станом на 2 серпня майже по всій Україні видали "біометрію" тим громадянам, які подавали документи ще 17 червня. Поліграфічний комбінат "Україна" друкує в першу чергу термінові паспорти, кількість яких значно вища.
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