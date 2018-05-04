РНБОУ та СБУ не розкрили підстави для санкцій проти лотерейних операторів РНБОУ зазначила, шо Рада прийняла рішення щодо застосування санкцій на підставі пропозицій, наданих Службою безпеки України та Кабінетом Мінстрів України

Рада національної безпеки та оборони у своїй відповіді на запит iPress.ua не надала інформації щодо підстав для застосування санкцій проти лотерейних операторів "МСЛ" та "Патріот".

Фото: unian.ua

РНБОУ зазначила, шо Рада прийняла рішення щодо застосування санкцій на підставі пропозицій, наданих Службою безпеки України та Кабінетом Міністрів України. У свою чергу, СБУ у відповідь на запит Ради бізнес-мобудсмена не розкрило інформацію про підстави для застосування санкцій, зазначивши що відповідні матеріали було надано до Вищого адміністративного суду України з грифом обмеження доступу "ДСК". Нагадаємо, що у 2017 році СБУ закрило кримінальне провадження щодо компанії "МСЛ", не знайшовши в діяльності компанії злочинів та дій, які б підтвердили відношення компанії до російського капіталу та фінансуванню тероризму.

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