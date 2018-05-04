CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРада національної безпеки та оборони у своїй відповіді на запит iPress.ua не надала інформації щодо підстав для застосування санкцій проти лотерейних операторів "МСЛ" та "Патріот".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
РНБОУ та СБУ не розкрили підстави для санкцій проти лотерейних операторів
РНБОУ зазначила, шо Рада прийняла рішення щодо застосування санкцій на підставі пропозицій, наданих Службою безпеки України та Кабінетом Мінстрів України
Фото: unian.ua
РНБОУ зазначила, шо Рада прийняла рішення щодо застосування санкцій на підставі пропозицій, наданих Службою безпеки України та Кабінетом Міністрів України.
У свою чергу, СБУ у відповідь на запит Ради бізнес-мобудсмена не розкрило інформацію про підстави для застосування санкцій, зазначивши що відповідні матеріали було надано до Вищого адміністративного суду України з грифом обмеження доступу "ДСК".
Нагадаємо, що у 2017 році СБУ закрило кримінальне провадження щодо компанії "МСЛ", не знайшовши в діяльності компанії злочинів та дій, які б підтвердили відношення компанії до російського капіталу та фінансуванню тероризму.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 04 2018 18:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Об коррупционной солидарности
- Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якостіЯкщо вбити в пошуковику ім’я і прізвище Олександр Матяш – з’явиться достатньо матеріалів для того, щоб зрозуміти хто це