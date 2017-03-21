Роббі Вільямс не проти виступити за Росію на "Євробаченні"

Британський співак Роббі Вільямс заявив, що може представляти Росію на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення", яке в травні відбудеться в Києві.

Відповідну ідею співак запропонував на російському Першому каналі. Британець впевнений, що зможе перемогти на цьому конкурсі.

"Я так просто це зараз заявляю, а мій менеджер вже схопився за голову. Давай, Росія, ми зможемо перемогти", - із посмішкою зазначив співак.

Вільямс також повідомив, що йому подобається цей музичний конкурс, хоча він і триває три години.

Роббі Вільямс також повідомив, що дивився виступ російського співака Сергія Лазарєва на конкурсі 2016 року і був вражений його номером.

"Напевно Росія витратила багато грошей на цього хлопця, який сходить з екрану", - зазначив 43-річний співак.

Нагадаємо, що Служба безпеки України підготувала рішення про заборону на в'їзд у країну російській співачці Юлії Самойловій, обраної для участі в конкурсі "Євробачення-2017", який пройде в травні в Києві.

Втім, співачка Юлія Самойлова поки не отримувала офіційного повідомлення від України про заборону в'їзду.