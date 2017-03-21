Роббі Вільямс не проти виступити за Росію на "Євробаченні"
Відповідну ідею співак запропонував на російському Першому каналі. Британець впевнений, що зможе перемогти на цьому конкурсі.
"Я так просто це зараз заявляю, а мій менеджер вже схопився за голову. Давай, Росія, ми зможемо перемогти", - із посмішкою зазначив співак.
Вільямс також повідомив, що йому подобається цей музичний конкурс, хоча він і триває три години.
Роббі Вільямс також повідомив, що дивився виступ російського співака Сергія Лазарєва на конкурсі 2016 року і був вражений його номером.
"Напевно Росія витратила багато грошей на цього хлопця, який сходить з екрану", - зазначив 43-річний співак.
Нагадаємо, що Служба безпеки України підготувала рішення про заборону на в'їзд у країну російській співачці Юлії Самойловій, обраної для участі в конкурсі "Євробачення-2017", який пройде в травні в Києві.
Втім, співачка Юлія Самойлова поки не отримувала офіційного повідомлення від України про заборону в'їзду.
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