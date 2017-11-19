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Роберт Мугабе розпочав голодування

Мугабе також відмовляється розмовляти з будь-ким
Президент Зімбабве Роберт Мугабе з суботи, 18 листопада, відмовляється приймати їжу.
Роберт Мугабе розпочав голодування Фото: news.sky.com

Про це повідомляє The Daily Mail з посиланням на джерела, близькі до його сім'ї.

Мугабе також відмовляється розмовляти з ким-небудь. За інформацією видання, голодовка є символом протесту проти того, що відбувається у країні. Сам Мугабе як і раніше знаходиться під домашнім арештом у своїй резиденції і не з'являється на публіці.

Очікується, що 93-річний Мугабе зустрінеться з генералом Костянтино Чівенга, за наказом якого президент Зімбабве знаходиться під вартою. Вони повинні обговорити питання звільнення Мугабе з поста президента Зімбабве, як того вимагає правляча партія Зімбабве.

Нагадаємо, що 15 листопада в Зімбабве військові взяли під арешт 93-річного президента країни Роберта Мугабе. У цей же день до столиці Зімбабве Хараре була введена військова техніка.

Дружина Мугабе – Грейс, – яка, як передбачалося, могла змінити чоловіка на президентській посаді, виїхала з країни.

У центрі столиці Зімбабве Хараре десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію з вимогою відправити у відставку президента країни.

Роберта Мугабе офіційно звільнили з поста голови правлячої партії.

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