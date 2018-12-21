Робоча група Україна-НАТО визначила пріоритети на 2019 рік

Також учасники зустрічі підбили підсумки співпраці України з НАТО у 2018 році

Під час засідання Спільної робочої групи Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва (СРГО) сторони домовились інтенсифікувати в ЗСУ впровадження технічних стандартів НАТО, удосконалити системи безпеки зберігання ракет і боєприпасів та покращити професійну підготовку військовослужбовців.

“За результатами засідання сторони визначили пріоритетні напрями реалізації Дорожньої карти оборонно-технічного співробітництва Україна-НАТО та домовилися про інтенсифікацію співпраці у 2019 році, включаючи впровадження технічних стандартів НАТО, професійну підготовку персоналу, удосконалення системи безпеки зберігання ракет і боєприпасів”, - повідомляє "Укріфнорм".

Як зазначається, у рамках засідання СРГО підприємства української оборонної промисловості презентували в штаб-квартирі НАТО вітчизняні новітні зразки озброєння та обладнання, що були виготовлені за стандартами Альянсу з урахуванням бойового досвіду, здобутого в рамках протидії агресії Росії.

Крім іншого, учасники зустрічі підбили підсумки співпраці України з НАТО у 2018 році у сфері озброєнь, реформування національної оборонної промисловості, виконання перспективних програм з розробки новітньої зброї, державно-приватного партнерства, позбавлення залежності від російської промисловості, та оборонно-промислової кооперації з країнами Альянсу.

Нагадаємо, Збройні сили України найближчим часом отримають від країн НАТО партію обладнання для поліпшення можливостей системи управління та зв'язку.