Робоча група Україна-НАТО визначила пріоритети на 2019 рік
“За результатами засідання сторони визначили пріоритетні напрями реалізації Дорожньої карти оборонно-технічного співробітництва Україна-НАТО та домовилися про інтенсифікацію співпраці у 2019 році, включаючи впровадження технічних стандартів НАТО, професійну підготовку персоналу, удосконалення системи безпеки зберігання ракет і боєприпасів”, - повідомляє "Укріфнорм".
Як зазначається, у рамках засідання СРГО підприємства української оборонної промисловості презентували в штаб-квартирі НАТО вітчизняні новітні зразки озброєння та обладнання, що були виготовлені за стандартами Альянсу з урахуванням бойового досвіду, здобутого в рамках протидії агресії Росії.
Крім іншого, учасники зустрічі підбили підсумки співпраці України з НАТО у 2018 році у сфері озброєнь, реформування національної оборонної промисловості, виконання перспективних програм з розробки новітньої зброї, державно-приватного партнерства, позбавлення залежності від російської промисловості, та оборонно-промислової кооперації з країнами Альянсу.
Нагадаємо, Збройні сили України найближчим часом отримають від країн НАТО партію обладнання для поліпшення можливостей системи управління та зв'язку.
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