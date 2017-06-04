Робота нардепів у березні коштувала державі 7 млн грн

Зокрема, на одного депутата сплачено 17 425 гривень

7,3 мільйона гривень перерахувало управління справами Верховної Ради України народним депутатам за виконання повноважень у березні 2017 року.

Така інформація міститься на порталі використання публічних коштів, повідомляє проект "Радіо Свобода" #Точно.

Зокрема, на одного депутата сплачено 17 425 гривень.

На початку року в січні депутатам виплатили аналогічну суму 7,3 мільйона гривень за здійснення депутатських повноважень.

Нагадаємо, у Верховній Раді у березні жодного разу не зареєструвалися вісім народних депутатів.

За даними письмової та електронної реєстрації п’ятеро народних депутатів ще жодного разу в 2017 році не були присутні на пленарних засіданнях Верховної Ради.