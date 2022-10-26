НОВИНИВін може оприскувати дерева та боротися з бур'янами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Robotics Plus створили робота-помічника для допомоги у фруктовому саду
Фото: Robotics Plus
Новозеландська компанія Robotics Plus презентувала автономного робота, який допомагатиме у фруктовому саду.
Про це повідомляє RNZ.
Виконавчий директор Robotics Plus Стів Сондерс заявив, що гібридний транспортний засіб може виконувати широкий спектр завдань у саду, включаючи обприскування, боротьбу з бур’янами, мульчування, косіння трави та аналіз урожаю.
"Ми створили гнучку сільськогосподарську платформу, здатну адаптуватися до різних типів культур за допомогою інструментів для різних застосувань, забезпечуючи цілорічну автоматизацію та максимізуючи використання машин", – сказав він.
За його словами, автономний транспортний засіб може полегшити стрес для садівників, які зіштовхуються з нестачею робочої сили.
"Проте він (робот – ред.) робить набагато більше, ніж просто замінює робочу силу – він наповнений інтелектом для підвищення ефективності", – зазначив Сандерс.
Читайте також: Nike представила робота, який ремонтуватиме взуття.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 10 2022 09:44 МЕДІА
- ВІДЕО Парламентський саміт Кримської платформи стартував у Загребі
- ФОТО Шапки із картону, окуляри з паперу та шоломи для мопедів: філіппінські студенти придумали "анти-списувальні" екзаменаційні шапки, які стали вірусними
- ВІДЕО За допомогою технологій Reface оживили видатну історичну постать Пилипа Орлика
СТАТТІ