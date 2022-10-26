Robotics Plus створили робота-помічника для допомоги у фруктовому саду

Новозеландська компанія Robotics Plus презентувала автономного робота, який допомагатиме у фруктовому саду.

Виконавчий директор Robotics Plus Стів Сондерс заявив, що гібридний транспортний засіб може виконувати широкий спектр завдань у саду, включаючи обприскування, боротьбу з бур’янами, мульчування, косіння трави та аналіз урожаю.

"Ми створили гнучку сільськогосподарську платформу, здатну адаптуватися до різних типів культур за допомогою інструментів для різних застосувань, забезпечуючи цілорічну автоматизацію та максимізуючи використання машин", – сказав він.

За його словами, автономний транспортний засіб може полегшити стрес для садівників, які зіштовхуються з нестачею робочої сили.

"Проте він (робот – ред.) робить набагато більше, ніж просто замінює робочу силу – він наповнений інтелектом для підвищення ефективності", – зазначив Сандерс.