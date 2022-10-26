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Robotics Plus створили робота-помічника для допомоги у фруктовому саду

Ольга
Матарикіна
Він може оприскувати дерева та боротися з бур'янами.
Robotics Plus створили робота-помічника для допомоги у фруктовому саду Фото: Robotics Plus
Новозеландська компанія Robotics Plus презентувала автономного робота, який допомагатиме у фруктовому саду.
 
Про це повідомляє RNZ.
 
Виконавчий директор Robotics Plus Стів Сондерс заявив, що гібридний транспортний засіб може виконувати широкий спектр завдань у саду, включаючи обприскування, боротьбу з бур’янами, мульчування, косіння трави та аналіз урожаю.
 
"Ми створили гнучку сільськогосподарську платформу, здатну адаптуватися до різних типів культур за допомогою інструментів для різних застосувань, забезпечуючи цілорічну автоматизацію та максимізуючи використання машин", – сказав він.
 
За його словами, автономний транспортний засіб може полегшити стрес для садівників, які зіштовхуються з нестачею робочої сили.
 
"Проте він (робот – ред.) робить набагато більше, ніж просто замінює робочу силу – він наповнений інтелектом для підвищення ефективності", – зазначив Сандерс.
 
 
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26 10 2022 09:44
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