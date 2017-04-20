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Роботодавцям запропонують квоти на працівників від 45 років

За словами Реви, це зацікавить роботодавців брати на роботу таких працівників
Мінсоцполітики планує ввести для роботодавців квоти для людей з інвалідністю та на працівників від 45 років
Роботодавцям запропонують квоти на працівників від 45 років Андрій Рева. Фото: rbc.ua

Про це у програмі "Про політику" на Еспресо.TV розповів міністр соціальної політики Андрій Рева.

"Одна з ідей, які ми зараз обговорюємо — це квоти для інвалідів. 4% персоналу в кожному підприємстві повинні бути заброньовані для людей з інвалідністю. Це ж саме повинно стосуватися людей певних вікових груп, яким треба допрацювати певний віковий стаж, а їх не беруть через дискримінацію по віку" - сказав міністр.

Квоту хочуть ввести на людей віком від 45 років. За словами Реви, це зацікавить роботодавців брати на роботу таких працівників.

"Краще взяти людину на роботу, платити їй заробітну плату, щоб вона приносила користь, ніж потім платити значно більше грошей, щоб отримувати цю людину від 45 років за ті ж кошти, які платить у бюджет", - зазначив Рева.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман порахував, що в Україні у цьому році було створено десятки тисяч робочих місць.

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20 04 2017 21:26
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