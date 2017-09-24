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Робот-стоматолог у Китаї вперше імплантував пацієнту зуби

Робот був розроблений для того, аби подолати дефіцит кваліфікованих стоматологів у Китаї
У Китаї робот-стоматолог успішно провів операцію з імплантації пацієнтці двох надрукованих на 3D-принтері зубів.
Робот-стоматолог у Китаї вперше імплантував пацієнту зуби Фото: twitter.com

Хоча під час операції і були присутні медики, вони не брали участі у ній та не допомагали роботу, повідомляє South China Morning Post.

Імплантати були встановлені у межах допустимої похибки 0,2-0,3 мм.

Робот був розроблений для того, аби подолати дефіцит кваліфікованих стоматологів у Китаї та часті хірургічні помилки, спричинені людським фактором.

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Машину протягом чотирьох років створювали спільними зусиллями Стоматологічна клініка медичного військового університету та Інститут робототехніки.

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24 09 2017 17:33
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