Робот-стоматолог у Китаї вперше імплантував пацієнту зуби
Хоча під час операції і були присутні медики, вони не брали участі у ній та не допомагали роботу, повідомляє South China Morning Post.
Імплантати були встановлені у межах допустимої похибки 0,2-0,3 мм.
Робот був розроблений для того, аби подолати дефіцит кваліфікованих стоматологів у Китаї та часті хірургічні помилки, спричинені людським фактором.
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Машину протягом чотирьох років створювали спільними зусиллями Стоматологічна клініка медичного військового університету та Інститут робототехніки.
Нагадаємо, що в Бельгії вперше провели успішну операцію з лікування оклюзії вени сітківки за допомогою перспективного роботизованого пристрою.
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