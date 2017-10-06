Роботу Південно-Донбаського водогону відновили, – СЦКК

Ремонтні бригади відновили роботу Південно-Донбаського водоводу.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про те, що 10-го червня близько 12:00 ремонтно-відновлювальні роботи на Південно-Донбаському водоводі були успішно завершені. Насосна станція першого підйому водоводу знову працює та забезпечує водою населення Донбасу", – йдеться в повідомленні.

Завдяки запуску станції Донецька фільтрувальна станція перейшла на штатний режим роботи.

"Пішла вода на Червоноармійську та Великоанадольську фільтрувальні станції, що обслуговують близько 400 тисяч людей на півдні Донецької області. Отримали технічну воду та відновили виробничі потужності великі підприємства регіону, зокрема, Авдіївський коксохімічний завод та Курахівська ТЕС", – повідомляє СЦКК.

Нагадаємо, Південно-Донбаський водогін зупинив роботу через обстріл 8 червня. Внаслідок цього понад 350 тис. людей зіткнулися з нестачею води.