Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Роботу Південно-Донбаського водогону відновили, – СЦКК

Донецька фільтрувальна станція перейшла на штатний режим роботи
Ремонтні бригади відновили роботу Південно-Донбаського водоводу.
Роботу Південно-Донбаського водогону відновили, – СЦКК Фото: facebook.com/ato.news

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про те, що 10-го червня близько 12:00 ремонтно-відновлювальні роботи на Південно-Донбаському водоводі були успішно завершені. Насосна станція першого підйому водоводу знову працює та забезпечує водою населення Донбасу", – йдеться в повідомленні.

Завдяки запуску станції Донецька фільтрувальна станція перейшла на штатний режим роботи.

"Пішла вода на Червоноармійську та Великоанадольську фільтрувальні станції, що обслуговують близько 400 тисяч людей на півдні Донецької області. Отримали технічну воду та відновили виробничі потужності великі підприємства регіону, зокрема, Авдіївський коксохімічний завод та Курахівська ТЕС", – повідомляє СЦКК.

Нагадаємо, Південно-Донбаський водогін зупинив роботу через обстріл 8 червня. Внаслідок цього понад 350 тис. людей зіткнулися з нестачею води.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 06 2017 22:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.