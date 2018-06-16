Роботу пункту пропуску "Майорське" тимчасово припинили
"16 червня усі КПВВ в районі операції Об’єднаних сил розпочали свою роботу у штатному режимі згідно літнього графіку роботи о 6:00. Однак вже о 6:25 прикордонники, які діють у складі ООС та здійснюють свою діяльність на КПВВ "Майорське", отримали інформацію від осіб, що намагались перетнути лінію зіткнення у напрямку до тимчасово окупованих територій України, про те що представники незаконних збройних формувань відмовили їм у пропуску з причин проведення ремонтних робіт", - повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України.
За даними прикордонників, що представники НЗФ не надавали будь-якої завчасної інформації про припинення пропуску через моніторингову місію ОБСЄ чи спільний центр координації та контролю за припиненням вогню.
"З метою безпеки громадян та недопущення провокацій з боку НЗФ, рішенням Об'єднаного командного пункту ООС роботу КПВВ "Майорське" тимчасово припинено", - заявили у ДПСУ.
У відомстві заявили також про можливі ускладнення при перетинанні лінії зіткнення з боку тимчасово окупованих територій Донецької області.
"Підрозділи Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ вжили додаткових заходів щодо посилення напрямків в межах дорожніх коридорів "Донецьк-Курахово", "Донецьк-Маріуполь", - зазначили прикордонники
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"